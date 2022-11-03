「雞排妹」鄭家純閃嫁日本醫生 男粉絲不捨女神「封盤」開設「崩潰區」

鄭家純2012年因演出雞排店宣傳片，憑甜美面孔、驕人身材而爆紅，自始以雞排妹之名展開演藝事業，迅速成為宅男女神。毫不吝嗇展示美好身段的雞排妹，推出多本寫真集，為紀念出道10年，早前推出露點寫真集回饋支持多年的粉絲，並宣布「下車封奶」。

向來語出驚人、作風大膽的她昨日投下一枚「震撼彈」，宣布「封盤」，閃嫁日本兒科醫生Akira，有趣的是雞排妹老公與林志玲老公Akira同名。

稱老公有幾分似孔劉

雞排妹在社交平台宣布喜訊，上載與另一半在日本登記結婚的背面相，並留言多謝攝影師好友幫她紀錄結婚登記，隨即引起轟動，及後她再上載正面照承認已完成結婚登記，穿上白色連身裙的雞排妹，一臉幸福依偎在老公胸膛。據知男方是一名日籍兒科醫生Akira，比雞排妹大3歲，而且身材高大，雞排妹曾透露老公樣貌與韓國男神孔劉有幾分相似，可謂郎才女貌，襯到絕。

體貼回應打動芳心

據知雞排妹和男友透過交友軟件認識，情繫5年，疫情期間二人分隔兩地，曾分開再復合。雞排妹早前赴日留學，兩人愛火重燃，決定廝守一生，登記結婚。報道指Akira毫不介意雞排妹在10周年的寫真集中拍下大尺度照片，並大讚很美，雞排妹委婉告訴男友，如果他反對，會感到困擾，男友體貼回應：「你如果感到困擾，我會很心疼。」因此打動了雞排妹的心，決定此人可嫁。二人今年9月中到新加坡旅遊，Akira向雞排妹求婚，女方毫不猶豫點頭答應，雞排妹在30歲前告別單身，選在昨天於日本東京登記結婚。

不在台辦婚宴

雞排妹10月30日在社交平台透露飛抵日本，原來是為了和Akria登記結婚，對方準備了0.7卡的鑽戒。昨日準新郎早上如常看診，雞排妹亦按計劃上課，兩人下午趁空檔登記結婚。雞排妹接受傳媒訪問時，強調目前沒有懷孕，選在昨日登記是因為事先看好日子，並透露不會在台灣舉辦婚宴，預計明年五六月在日本輕井澤舉辦戶外婚宴。她預計11日回台，12日將會出席公開活動。

為保護另一半，雞排妹的「婚照」新郎未有露面，只見背影和肩膀，最多見到鼻子。雞排妹在下午3時多發帖文，6小時已逾14萬人讚好，大批網民湧入她的社交平台送祝福，當中包括台灣總統蔡英文。有粉絲不捨偶像「離他而去」，大呼：「不要呀！」還開設「男粉絲崩潰區」。升呢日本人妻的雞排妹留言答謝，並澄清非入籍，「感謝大家的恭喜與祝福！先回覆一個誤會，『入籍』的意思是結婚登記，我還是拿台灣護照，1126會回去投票」。

娛樂版