70歲著名武指徐忠信猝逝 錢嘉樂稱上周曾茶敘 聞死訊愕然

徐忠信是特技演員公會副會長，錢嘉樂對「大師兄」死訊感愕然，並透露：「我們上周才茶敘傾會慶的事，今（昨）日突然收到這個消息，真的非常不捨。」他稱將會跟「大師兄」家人聯絡並協助處理身後事。錢嘉樂大讚對方是很好的前輩，香港動作電影揚名是靠這班前輩的努力，帶給大家很多精彩片段。

難忘做鄭少秋替身受傷

自小習武的徐忠信1960年代入行，1970年代開始為無綫劇集和電影擔任武術指導工作和替身，後來再參與幕前，演出角色多以武林高手、大賊和社團頭目為主。他跟李連杰在《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》合作，飾演黃飛鴻敵人「雷一笑」，兩人戲中硬橋硬馬真功夫打鬥場面成經典。

徐忠信去年接受無綫節目《無耆不有》訪問，大談香港動作演員輝煌歷史，又談及1989年擔任鄭少秋替身，從2樓跳落地發生意外受傷，他說：「沒有太多花巧動作，做足安全措施，有軟墊墊住，着地時人仍在轉動，結果扭斷了十字韌帶即送院。」他透露十字韌帶斷剩一條，半月板切剩一半，花了10個月時間康復，可正常走路，但彈跳動作已經做不到，只能擔任武術指導。

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