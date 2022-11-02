《下流上車族》收視贏《獎門人》 林敏驄叫曾志偉裸跑「找數」

《下》劇上周最高收視23.7點，阿驄開心表示正式打敗《東張西望》、《愛．回家之開心速遞》及《嘩鬼無敵獎門人》。之前無綫總經理曾志偉跟阿驄打賭，輸收視就裸跑，上周《下》劇比《獎門人》高出0.3點收視，阿驄笑說：「有個『153』說要裸跑，有片為證。」如何找志偉找數？他說：「希望佢願賭服輸啦，不過佢平時在屋企都不著褲。」江美儀好奇問阿驄會否裸跑換獎？阿驄說：「你都傻的，我從來不做這些事。如果我裸跑後，佢唔畀獎我點算？佢經常說話不算數。」

江美儀請纓著內衣出鏡

談到劇中江美儀著內衣出鏡，阿驄搶答：「她每集都想只著bra，不過遭我制止，但她借機都要露一露。」江美儀解釋原本該場戲講她在街上很自豪地行，但因落雨，改在廠景拍攝，為了效果，決定犧牲自己，向導演提議著內衣表達自信，反正之前做內衣代言人，大家都見過。阿驄笑對方搏老命都要贏，雖然身材欠奉，但心地善良，在演技上經常助攻，一點都不自私。江美儀聽到阿聰如此稱讚，即作狀半跪說：「請受小女子一拜。」阿驄接着說：「所以我哋接受她少少瑕疵。」氣得江美儀說：「我還非常堅挺，看看你的肚腩再說。」

郭柏妍減6磅著三點式示人

郭柏妍憑劇集人氣急升，問到若有30點收視有何答謝「行動」？她稱未想到，可能跟劇中細妹羅毓儀著多次女僕裝，或著住女僕裝踩滑板。不著泳衣？郭柏妍笑言：「我擔心踩板時會揈甩件泳衣。」她預告稍後有泳衣場口，露得都算多，沒想過選港姐後要再穿三點式，為了該場戲，事前戒吃澱粉質，花近3星期減了6磅。可有膽量學「阿媽」江美儀著內衣示人？她表示劇情需要都可以接受，讚「阿媽」不但性感又靚，而且撞親受傷都忍痛拍攝，為該劇出心出力。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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