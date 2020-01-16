余詠珊2000萬炮製選秀節目收視失利 HOY TV《就是青春》低見0.3點

娛樂組

HOY TV選秀節目《就是青春》10月8日開播，每集個半小時，據知首集平均收視0.7點、第二集0.6、第三集0.5，上周六播放的第四集再跌至新低0.3點（約2萬觀眾）。對比該台之前同時段播的節目《夠鐘食晏》1.6點（約10萬觀眾）、《健康原因知多啲》2.6點（約17萬觀眾），成績相差甚遠。由於變陣節目調動，原本晚上7時的新聞節目提早半小時播，收視反由2點跌至最高0.9點（約6萬觀眾）。翻查資料，該台7月的周六收視，有節目高達3.8點，大批觀眾流失。

18名參賽者欠知名度

《就是青春》是余詠珊的「好好製作」公司提供給HOY TV。她去年4月離開無綫後自立門戶開製作公司，為電視台提供節目。《就是青春》是余詠珊籌備一年的節目，逾2000萬製作費，單是將錄影廠打造成「青春竇」已花百萬元，從逾千人中挑選出18名參賽者，公開露面前安排秘密訓練，目前播放了4集，外界對一班參賽者的認識不深，其中「翻版胡鴻鈞」林躍翰與「炎明熹勁敵」洪韻騏，因胡鴻鈞與炎明熹的名字令人較有印象。

開播前目標 「先攞5個收視點」

余詠珊曾接受訪問提到電視台跟串流平台的競爭愈來愈大，她對「好好製作」為HOY TV提供節目有期待，她說：「我希望觀眾每晚給我一小時就夠了，我會用40年的電視功力貢獻給觀眾，為開電視（當時未改名）先攞5個收視點，由此闖新路，才能保留本土文化。」現在的收視成績跟她的目標還有很大距離。

《就是青春》收視低開，余詠珊昨日回應稱選秀節目開頭是比較辛苦，需要時間慢慢「煲」，就無綫《聲夢傳奇》前6集也好辛苦，隨着淘汰開始，人數減少而競爭趨激烈，觀眾會選擇支持誰，目前需要更多耐性。她說︰「未來會在社交媒體加強宣傳，開直播讓網民聽到參賽者的歌聲，又會有投票，因為Hoy TV是重新登場，過往這頻道不是年輕觀眾的首選，但有信心做好。《就是青春》在Instagram的閱讀次數已過百萬，未來會有更多人留意，若形成fans club會有更大推動力。」

余詠珊少少失望︰需更多耐性

余詠珊又稱見一班參賽者每次錄影皆有進步，期待這班人能在娛樂圈發光發熱。

問余詠珊有否被0.3點收視嚇壞？她坦言有少少失望，但也是可預料的，希望借這個節目，打開Hoy TV於網上的接觸，今時今日收視並不代表太多。