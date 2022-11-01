【開箱】《合夥人之路》 律政可人兒吹韓風？

任職併購部門 周旋三角關係

《合夥人之路》講述Ingrid任職紐約大型律師事務所Parsons Valentine & Hunt，目標是30歲時能成為合伙人。在公司她有知交Rachel與Tyler，3人同樣年輕而野心勃勃。不過跟Ingrid負責併購事務不同，Rachel專職訴訟，Tyler則主攻知識產權。Ingrid在公司的死敵是差不多同時入職的Dan，兩人均在專責併購的合伙人Marty麾下工作，希望在能源集團收購華資公司的交易中爭取表現，從而得到晉身合伙人的機會。

身為亞裔的Ingrid跟非裔Tyler都得花雙倍努力才能獲得認同。新派來幫忙Ingrid的助理Justin不時撞板，父親卻是行內赫赫有名的律師，人脈甚廣。另一方面，無論人品、外形及家境都條件優厚的富家子Nick，對Ingrid情有獨鍾，她卻念念不忘6年前曾發生一夜情的Jeff，怎料對方剛巧從倫敦分行調職到紐約跟她共事，但又彷彿記不起兩人有過關係。

此劇觸及律政題材較少提的併購部門，以繁複文件為重心的工作，在戲劇處理方面自然不及庭上舌劍唇槍的刑事訴訟來得曲折奇情，此劇總算拍得饒富趣味。像Ingrid帶着Jeff驅車往找華資公司出售股權，怎料遭負責人Carter冷待，Ingrid最終靠勝出掟波入水杯的遊戲，Carter才願跟她傾談，並透露不願出售其實是弟弟Z的主意，Z奉行綠色能源，因此拒絕參與交易。Ingrid面對Z耐性耗盡，所以有點「發爛渣」的指出，惟資本雄厚才有能力講環保， 暗示Z應接納條件。Ingrid以為此「刁」無望，結果在回程途中接獲Marty通知，Z回心轉意。這一幕還披露了Jeff不但沒忘記她，而且很有好感，亦十分體貼，不過最終因為電動車沒充足電，需要Nick開車來接，才能趕回家度中秋。

《合夥人之路》有點像《法網豪情》大衛基利（David E. Kelley）多年前監製的《甜心俏佳人》，同樣案件為副，談情為實；並把Ingrid的家人介紹給觀衆認識，包括從茱莉亞學院退學有點藝術家個性的妹妹Lina，還有她過着中產生活的韓裔父母。《合》劇把一群年輕律師亦描繪得十分時尚，像Tyler處理有關時裝品牌的案子，就要求拍檔悉心打扮，給身為設計師的顧客留下良好印象，難怪傳媒把此劇形容為《艾蜜莉在巴黎》律政版。

華裔變韓裔 注意亞裔觀衆

此劇原著小說作者萬維儀（Helen Wan）的雙親，1960年代從台灣移民美國。萬維儀曾在華爾街知名律師事務所任職，小說堪稱其半自傳，講述一名華裔女律師如何在白人男性為主流的頂尖事務所力爭上游，最終成為少數族裔合伙人的經歷。來到劇集，曾拍過《太空無垠》的監製李紹琪（Georgia Lee），同樣是台灣移民後代，則把主角Ingrid改為韓裔，並請來《少年狼》韓裔女星趙雅頓（Arden Cho）主演。有評論指出疑反華風盛才會把女主角改為韓裔，抑或防彈少年團、《上流寄生族》與《魷魚遊戲》在歌影視成功，韓風抬頭，亞裔已是不能忽略的觀眾層？