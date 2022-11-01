劇組停工悼李智漢 歌手取消演出險捱打 《王后傘下》不受慘劇影響收視破頂

人疊人慘劇發生後，不少韓星如BigBang隊長G-Dragon、女團f(x)成員Luna及《王后傘下》金惠秀等均透過社交媒體留言悼念，後者更不斷轉發失蹤者申報熱線等信息，希望借助55萬名追隨者的網絡影響力，把相關資訊傳得更快更廣。除了韓星外，《了結月光光》美國女星珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）亦透過社交媒體發帖，向死傷者致哀。

26歲日本女模罹難

韓國政府宣布慘劇發生後至11月5日止，全國進入哀悼期，多家電視台隨即停播綜藝及音樂節目，劇集則不受影響，《王后傘下》前晚播出第6集，收視11.2%見新高，比上集急升3.5個百分點，首次突破雙位數字。

在慘劇中罹難的24歲男星李智漢，有份演出MBC電視台未命名新劇，飾演女主角的前度男友，劇組得悉李智漢死訊後震驚不已，宣布停工並赴首爾明知大學醫院設置的靈堂致祭。新劇原定明年1月首播，據報李智漢的戲分尚未拍完，暫時未知角色如何處理。

除了李智漢外，現年26歲的日本模特兒富川芽生亦證實死訊，她是日本議員富川步的女兒，今年6月剛赴首爾留學，上周六在友人陪同下到梨泰院，結果不幸遇難。

受到慘劇影響，韓國女團Twice原定11月5日舉行以萬聖節為主題的粉絲見面會「Twice Fanmeeting Once Halloween 3」，所屬事務所JYP娛樂昨日宣布取消，聲明指事務所曾考慮更改主題，避免粉絲觸景傷情，但經深思熟慮，最終決定取消活動，以示哀悼。另外，《灰姑娘與四騎士》男星丁一宇原已飛抵日本，準備出席今日（1日）及11月4日舉行的東京粉絲見面會，亦因慘劇而決定延期。

慘劇發生翌日，韓國男團JYJ成員金在中臨時宣布取消日本名古屋舉行的演唱會，當時歌迷正陸續進場，他突然上台表示：「韓國發生嚴重事故，我們心裏都很難受，抱歉現在才通知大家活動取消。」說罷即鞠躬道歉，獲得粉絲體諒。另外，前日獲邀出席「秋天慶典」的演歌歌手李燦元，上台演出前宣布「慘劇令人感痛心，加上哀悼期間不宜載歌載舞」，因此決定停唱，主持人隨即宣布觀眾可以退票，台下已傳出陣陣喝倒彩聲，當李燦元離開舞台時，數名男子衝上前跟他理論，有人更出手抓住李燦元的經理人衣領，雙方發生肢體衝突，最終在工作人員調停下，事件總算平息，從現場觀眾拍攝片段可見，李燦元顯得一臉無奈。