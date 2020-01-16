《飯戲攻心》賀入場人次108萬 請搭巴士 「脫毒」黃子華領悟低調不敢囂張

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《飯戲攻心》是史上第一部錄得超過7200萬票房的港產喜劇，截至10月30日，累積票房7205萬，入場人次逾108萬，成為2022年港產片入場人次首位。安樂電影為回饋觀眾支持，推出分別由6主角為車身主題的巴士行走各區，6輛巴士將於11月初連續4星期行走港九新界。

《飯戲攻心》成為年度港產片入場人次「No.1」及達「108」萬入場人次，電影公司宣布11月6日（周日）免費請市民乘搭來往竹園邨至尖沙嘴碼頭的「1」號線巴士，以及來往啟業至寶馬山的「108」號線巴士。一眾演員11月5日會在九巴荔枝角車廠出席記者會。

最貼地答謝觀眾方法

導演陳詠燊自認是團隊中搭巴士最多的人，「7000萬是很夢幻的數字，感謝每一名支持我們的觀眾」。並稱請大家搭巴士是最貼地的答謝方法，希望大家搭得開心。

黃子華說：「我已做了18年票房毒藥，每次代表電影走出來，都不想大家針對我這方面，忽然有7000萬數字，同時讓我想起英國演員Ricky Gervais在頒獎禮上提醒演員，其實沒有人緊張你，得獎只要說聲多謝便可以走落台，所以我不會太囂張，獲得7000萬應該自己暗暗開心，大大聲多謝大家。7000萬代表了100萬名觀眾入場，這個感覺很大，感受到100萬人的歡樂，他們的感動，對我來說是很實在，我們與這100萬觀眾是緣分，讓我們請大家搭巴士都是應該的。」

張繼聰「半肥瘦」照「找數」

鄧麗欣對票房有好成績同樣感覺夢幻，想不到會達7000萬票房，又破了很多她喜歡的喜劇電影與陪伴長大的電影成績，並感謝觀眾，「完全感受到團結就是力量，因為每一個人的力量，令奇蹟發生。我都十幾年冇坐過巴士，讀書時最鍾意坐巴士上層睇風景，現在有免費巴士更想坐」。

張繼聰昨日先在社交平台「找數」貼出「頂級半肥瘦」肉與fit爆騷肌照片，他說未想過自己有作品有如此驚人票房，感謝觀眾讓他走了一趟神奇旅程。王菀之曾承諾票房7000萬會寫一首歌，她表示會記得「找數」，並說：「說到搭巴士，我不止會搭巴士，我更擁有巴士牌。」「三佬」陳湛文說非常感激可以參與這部製作，林明禎說：「犀飛利。」並提大家記得搵阿喵（角色名）巴士打卡。

《飯戲攻心》票房成績亮麗，近日上映的《正義迴廊》也備受注目，首日（10月27日）票房雖只有20多萬，但在口碑帶動下，截至10月30日，累計票房324萬，前日單日票房近90萬。

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