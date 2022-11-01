《下流上車族》演活慈父獲曾志偉讚賞 林敏驄與兩子疏離「鬥唔覆短訊」

阿驄以往做音樂和電影為主，不接拍劇集原因，是最怕通宵達旦開工，今次終於突破關口拍《下流上車族》，全因劇集改變傳統製作模式，他說：「我開工超過12小時會『跳掣』爆情緒，今次工時定了12小時，又用電影劇組，感覺近乎拍戲。」事實上，阿驄為了該劇都相當搏命，身兼幕前幕後數職，參與演出、劇集歌曲的唱作部分，以及執導MV兼剪接。是否收幾份糧？他說：「我無計的，始終都是自己作品，正如曾志偉都睇穿我實睇唔過眼，劇組近水樓台，當然不放過我，叫我搞埋劇集歌。我搞得切就搞囉。」

「爆肚」力求完美

出名轉數快的阿驄被爆拍攝時經常「爆肚」，臨場玩創意兼改對白。他澄清絕非失控搞破壞去浪費大家時間，反而是為了做好作品，力求完美，「好似有集講我和江美儀去凶宅睇租盤，覺得可以搞笑，就加條黑摩利魚和『唔係人寫的對白』落去，班幕後求之不得有人幫手，大家合作得好愉快，好多朋友睇完都讚部劇跟其他不同，見到幕後都好畀心機」。他表示今次遇到好好的對手鮑起靜、江美儀，自己也不敢怠慢，認真投入演戲，綁起一隻手壓低搞笑本領，好開心擦出火花。他說：「最後5集精彩感人，個結局是我和江美儀有份幫導演度，我翻睇片段都喊住睇，相信觀眾要攬住盒紙巾追劇。」

自由自在 寄情工作

阿驄劇中扮演慈父，與郭柏妍、羅毓儀飾演的兩女兒關係親密，現實中，他與前妻陳伶俐育有兩子林肯與林善，他表示不清楚兩個仔有否追劇，因為大家分開生活，只是偶爾聯絡。阿驄說：「大仔已經出身工作，細仔剛入讀港大，有自己世界喇！我哋都好少見面，只是久不久通短訊，他們好囂㗎！哈哈，唔覆咪唔覆囉，好巴閉咩！大家鬥唔覆短訊囉，這個年代係咁㗎喇，我最近都好忙。」阿驄經歷與李美鳳、陳伶俐兩段失敗婚姻，現在過着單身生活，都嚮往自由自在，寄情工作。

不抗拒再做幕前

阿驄與曾志偉是「無厘頭」始祖，曾為亞視主持搞笑節目《開心主流派》和《開心字典》深受觀眾歡迎，可有想過再伙拍曾志偉主持綜藝節目？他說：「做過喇，無理由再做一次，我知有些觀眾有翻睇，算是成功，我有時都會翻看。」

現年63歲的阿驄稱，未來會偏向做導演工作，手頭上寫了幾個電影劇本，包括喜劇、劇情片等種類，希望疫情快過去，找到資金開拍，若有其他工作適合，也不抗拒間中亮相幕前，承接《下流上車族》的熱潮。

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記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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