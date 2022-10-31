走訪離鄉別井移英港人 簡淑兒憶居美父母爆喊

Jessica隨拍攝隊走訪英國不同城市，勾起13年前一人逗留倫敦3個月做交流生的孤單日子，表示當年沒有朋友，又沒有親人在身邊，住學校宿舍最難忘是「無啖好食」，常叫外賣，吃了人生最難食的乾炒牛河。不過此行令她發覺英國有很大轉變。Jessica舉例，「以前唐人街佔一兩條街，現時聚居的亞洲人愈來愈多，已變成小社區。因為不少港人廚師移民英國，當地開了很多港式口味的餐廳，將香港飲食文化帶到英國，我們拍攝時大多數都是食唐餐」。

不捨與家人分隔異地

節目播出後引起觀眾關注和迴響，Jessica稱拍節目抱着一個初心，「我大學修讀心理學，好記得有一句說話『to understand as not to justify』，就是想讓觀眾知道，時下年輕新一代出走的原因。不一定要得到大家認同，但至少要理解。其實批評別人的處事和決定好容易，要了解才最難。在節目中，最大體會是見到他們選擇離鄉別井，除放低工作、身分、面子問題，重新適應新生活會遇到困難外，最不捨得是與家人分開，一講起親情必定最難過。我都想起在美國的父母，見他們講到喊，我也忍不住流淚。拍完節目，最大感受是凡事不需要看得太執著，不用太介意別人批評和目光，最緊要尊重每個人的選擇」。曾選美、唱歌、組女團、拍劇及拍電影，Jessica開心以往有多方面嘗試，離開無綫只期望沒有太多掣肘，有更大空間發展。

跟麥大力感情穩定 隨時閃婚

Jessica拍攝前沒刻意參考類似節目如《嫁到這世界邊端》，亦不擔心跟其他主持比較，但直認好欣賞方東昇主持的資訊節目《世界零距離》、《尋人記》，認為他在幽默中帶出信息，做主持很成功到位，值得學習。Jessica與機師男友麥大力拍拖逾一年，感情穩定，雙方最夾之處是生活態度相似和有共同興趣，同樣喜歡運動和健身。雖然二人沒有認真傾過結婚大計，但33歲的Jessica預告隨時當人妻，「突然想結婚也不出奇，我們都喜歡順其自然，不抗拒也不強求，努力事業，也可以兼顧家庭」。

記者：林蘊兒

髮型：Daniel@MiniG Salon

化妝：Joscyrosy

服裝：Zara

配飾：DAZZLE