不清楚上一代恩怨 林鈺洧懶理父母隔空罵戰

不覺母親曾遭家暴

談到信不信母親曾遭家暴？林鈺洧說：「我不知道，睇落唔似，媽媽冇講過，不想知。母親很少看中文新聞，應該唔知被人話講大話，我亦唔會同佢講。」可會因報道破壞父親在她心中形象？她笑道：「佢都冇形象。」談及表姑姐Naomi，林鈺洧稱跟對方很疏遠，很少見面和沒有聯絡。至於成長環境會否令她對婚姻恐懼？林鈺洧表示不會，亦不抗拒跟圈中人發展。

陳自瑤曾想做社工

陳自瑤透露常帶女兒參與慈善活動，她其中一個人生規劃是多做慈善，求學時想過讀社工，入行前亦想在慈善機構工作，女兒似她喜歡幫助別人。陳自瑤稱從小灌輸女兒行善，大讚囡囡好慷慨，捐錢做善事好疏爽。是否希望女兒圓她心願讀社工？她說：「不會將自己想法放在小朋友身上，不想逼她做不想做的事，最緊要活出自己，做真正想做的事，自由發揮。」並稱女兒有跳舞天分，如果將來對方想入行，不會阻止。

記者：林祖傑