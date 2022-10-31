【開箱】《聖母院浴火重生記》 靈魂內有信仰搶不去

角色關係環環相扣

《聖母院浴火重生記》講述2019年巴黎聖母院大火，綽號「將軍」消防總隊目Ducourt的兒子Ben，亦為消防員，執勤期間殉職，準備請辭的Ducourt，眼見聖母院大火，決定跟同僚並肩作戰。Ben交往不久的女友Alice，也是Ducourt下屬，既怨恨他指令錯誤，又希望重投工作繼承男友遺志。女消防隊目Varese有虔誠信仰，一直覺得是上帝派她要拯救深陷火海的聖母院。來自小島的Elena渴求名成利就，遂到巴黎發展，在電視台任職記者，奉上司之命入教堂內拍攝火災情况，在現場重遇擔任消防員的前未婚夫Anthony，後者餘情未了，Elena因而得到千載難逢的獨家採訪機會。Max經營小餐館，欠下不少債項，老婆癌症復發命危，女兒Victoire不知所終，太太遺願是臨終前能一家三口團聚，於是就在聖母院大火的晚上，Max徹夜找尋女兒下落。Victoire染上毒癮，賣色維生，偶然看到小男孩Billy墮河，於是拯救對方，Billy想到巴黎聖母院尋找當消防員的父親。Baseem則是敘利亞難民，一直從不同角度偷窺一名女子，並為對方畫下肖像。

觀眾都知道經過消防員徹夜救援，超過800年歷史的巴黎聖母院在大火中倖存，雖然需要復修至估計2024年才能重新開放，可幸的是這歷史建築熬過祝融之災，文物無損。那麼《聖母院浴火重生記》想說什麽？重塑救災過程不是此劇重點，也不是要追蹤肇禍源頭，人物才是關鍵，Ducourt、Varese、Alice和Anthony等幾名消防員固然是焦點，沒參與救援的角色也絕非閒角，各人關係亦環環相扣。聖母院像一座祭壇，在每個角色心目中包含了不同信仰，大火或燒毁了部分建築，但各人内心的信仰不曾被奪走。Ducourt痛失兒子，被Alice質疑，也懷疑過自己領軍是否下達錯誤指令？他不想救援過程中再有同僚損傷，曾跟Varese意見相左。Varese是全心要拯救教堂，即使下屬見到熊熊火光而畏懼，她仍一往無前，不但獨自拯救被困的Alice，也堅持往火海裏搶救文物，讓教堂不致付諸一炬。Victoire好像與火災無關，生活一團糟的她，卻仗義救了Billy，也不忍對方流落街頭，所以協助他尋找父親，怎料途中毒癮發作，輾轉之間才知道父親Max一直在找自己，獲悉母親病危，這段所花篇幅最多也最動人，一夜之間Victoire與Billy建立了如同母子和朋友的關係，也讓Billy最後了解到父親可能已不在人世。

滿載回憶的聖母院

相對而言，Elena與Anthony一夜間破鏡重圓，太像童話故事，野心勃勃的女孩因為一次生死攸關的經歷而頓悟？放棄辛苦多年建立的事業，好像太過輕易。Baseem重遇失散妻子，最後揭開原來一切只是幻覺，有點驚喜惜鋪排不足，顯得太過突然。反而Max記得童年時母親怎樣帶他到聖母院，他為人父後又帶Victoire來到，加上太太曾在聖母院演奏，聖母院給這家人留下快樂又溫暖的回憶。Alice和Ben同樣在聖母院眉來眼去，增添眾人命運擦肩而過的微妙；「清醒」後的Baseem向Max借火機點煙並排而坐的一幕，亦寫下完美句號。Alice懷了遺腹子的設定有點老土，但人需要希望，又顯得相當合理。

重大災難之後，透過戲劇處理，有時可給公眾釋放情緒的機會，在開放自由的國家，都會反映在創作方面，不論巴黎聖母院大火，還是紐約911事件、日本311大地震，或者更久遠的二戰和越戰，傷痛同時可孕育很多電影及劇集。此劇站在聖母院外手持燭光的民眾，滿是關切之情，香港觀衆不會陌生，我們又可有回應重大事故的電影或劇集，能自由創作，而且不受限制地在戲院公映或於電視台播放？