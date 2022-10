上周五美國有兩齣新片開畫,當中又以恐怖片《Prey for the Devil》成績最好,單日收280萬美元,位列第3。另一新片則是英國樂隊Coldplay的南美洲演唱會直播《Coldplay: Music of the Spheres: Live Broadcast from Buenos Aires》,收67.3萬美元排第8位。