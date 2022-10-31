周星馳發帖悼梨泰院慘劇 李珊珊提醒勿看相關照片視頻 24歲新星罹難 韓演藝界近停擺

文：蘇珮欣

韓國梨泰院酒吧及夜店林立，前晚萬聖節活動引發人踩人慘劇，截至昨晚截稿前據稱最少154死133傷，成為韓國史上最大規模人踩人意外。據報死者大部分為29歲以下，跟2014年4月16日發生的世越號事件相似，罹難者多為年輕人。

據韓媒報道，曾參加Mnet頻道選秀節目《Produce 101》第2季的李智漢，其友人在IG限時動態表示，李智漢也是這次慘劇的受難者，並稱明日（1日）下午舉殯。

據悉李智漢2017年透過參加《Produce 101》第2季入行，雖然被淘汰出局，但仍以演員、模特兒身分活躍演藝圈，並簽約經理人公司Pan娛樂，同門包括《金秘書為何這樣》表藝珍等藝人。

台模稱人潮比往年多出3倍

由於死傷枕藉，加上有外籍人士，事件掀起全球關注。近日開設IG帳戶的周星馳似乎也甚關注，在IG限時動態發出雙手合十表情符號，雖未有加註文字，估計是哀悼梨泰院意外中的死傷者。前港姐李珊珊則在IG提醒不要看相關照片及視頻。

台灣模特兒安琪昨日透露事發時身處梨泰院，稱當時去了洗手間，因而避過慘劇；又謂當晚人潮比往年多出3倍，目睹事發後很多人被抬出來，並即場在地上急救，像災難片情節般驚懼。她稱當時只想盡快離開現場，並一直祈禱希望不要有傷亡。

綜藝停播 《法之帝國》讓路新聞節目

事發後韓國政府宣布進入為期7天哀悼期，多個演藝活動、電影及電視劇宣傳隨即宣布取消，演藝界近乎停擺；各大電視台昨日停播所有綜藝節目，包括SBS《人氣歌謠》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、KBS《兩天一夜》及MBC《全知干預視角》等；有線頻道也不例外，受影響的包括tvN《喜劇大聯盟》及《出差十五夜》，JTBC《Buddy Boys》、《團結才能踢》，金宣兒主演的韓劇《The Empire：法之帝國》也停播，把檔期讓給特備新聞節目。

音樂演出及宣傳全部取消

大型公開活動亦紛紛取消，原定昨晚舉行的釜山One Asia音樂節，邀請EXO成員Kai、姜丹尼爾、女團Mamamo等演出，大會昨午臨時宣布取消，稱稍後安排退票手續。SM娛樂公司原定昨日舉行萬聖節派對並網上直播，旗下歌手如男團NCT、女團asepa、Red Velvet等會有配合萬聖節的打扮，慘劇發生後隨即宣布取消相關活動。網上節目也宣布延後上架，如名廚白種元主持的《白老師的背包食堂》YouTube節目。

今日舉行的新戲記者會亦宣告取消，包括姜河那及河智苑主演KBS電視台新劇《謝幕》，以及馬東石擔正的新片《鴨鷗亭》（暫名）。《醫法刑事》蘇志燮主演的新片《自白》，原定昨日到戲院謝票亦取消。

部分招待現場觀眾的節目錄影相繼取消，包括MBC《不朽的名曲》原定今日（31日）錄影，現延至下周一錄製。男團EXO成員Chen本來今日推出新專輯，亦因梨泰院慘劇而延期。入伍在即的防彈少年團（BTS）成員Jin，日前推出新歌，原定本周有多個宣傳活動，現時亦全部押後。

另一方面，《少年法庭》金惠秀在IG限時動態貼出申報失蹤者的熱線。BigBang隊長G-Dragon、韓國國腳兼熱刺球星孫興慜（詳刊A11）、女團f(x)成員Luna、《綠色媽咪會》金奎吏等均在IG發文致哀。