【開箱】《匙來勝利組》 逆轉人生是良機還是錯誤

憑「金湯匙」改變命運

《匙來勝利組》全劇有16集，逢周五、六晚播出，同時段的最大競爭對手是《黑色太陽》南宮民主演SBS電視台劇集《千圜律師》，後者開播以來，收視節節上升，截稿前播出第9集，最高收視錄得15%，一直力壓《匙》劇，後者一直徘徊在5%至7%之間，且看下半場能否後來居上。

《匙來勝利組》故事奇幻又有趣，講述家庭負債纍纍的高中生李承天（陸星材飾），某日在街頭遇上神秘老婆婆，獲得一個改變命運的機會。他只要使用神奇「金湯匙」，跟某人用膳3次，便可交換身分。李承天原本並不相信「金湯匙」，但因接連遇上不幸，包括死黨朴鎮碩（申周協飾）一家因債務而走上絕路；軟弱無能的父親只沉迷畫漫畫，家人被追租迫遷，李承天被校內惡霸朴章軍（金江珉飾）欺凌，還遭富二代同學黃泰勇（李鍾元飾）誣衊他騙財。李承天對貧窮出身感到厭惡，覺得只要有錢就能解決所有問題，渴望有個富爸爸，於是嘗試與黃泰勇交換身分。

對調身分各取所需

李承天變成富家子後，仍然保留從前記憶，黃泰勇卻不知身分遭對調，二人從此展開「新生活」。李承天聰明且有學識，成為富二代後，對於身分、地位及金錢更加執著，但仍暗中資助父母，又照顧調換身分的黃泰勇。後者原是韓國第二大集團道新集團會長黃賢道（崔元英飾）獨子，表面上擁有一切，但從小在父親壓迫下成長，對父權感畏懼，同時對富二代身分感不安，反而羨慕李承天過着不受拘束的生活。他雖在不知情下調換身分，變成窮家子，卻感受金錢買不到的家庭溫暖和幸福。

劇集透過兩名高中生的故事，帶出貧富懸殊的社會問題。首集提到宗教所講「人類是公平的」，法律也宣揚「人人平等」精神，事實並非如此。李承天與黃泰勇就讀同一學校，雖然穿上相同校服，但因出身及家境各異，遭遇自然差天共地。李承天放學後必須做兼職掙錢，沒時間也沒閒錢上補習班，人生早已輸在起跑線，難望「逆轉勝」機會。李承天與黃泰勇交換身分後，開始部署成為道新集團繼承人，帶出他對金錢的欲望及人性的醜惡。劇中又提到李承天有3次機會回到原有身分，旨在看他的選擇是對是錯，是否值得用金錢換取親情。

陸星材表現最突出

《匙來勝利組》主要描述李承天與黃泰勇交換身分的經過與心路歷程，編劇加插不少枝節來豐富16集內容，例如二人同時愛上富家千金羅珠熙（鄭采娟飾），女方喜歡李承天努力生活的樣子，卻不知他已轉換身分。與此同時，李承天同學吳如真（妍雨飾）亦擁有「金湯匙」，因此成為富家女，一心嫁入豪門，力追成為富二代的李承天。劇集中段還加插懸疑命案，講述羅珠熙父親生意失敗面臨破產，疑似自殺身亡，李承天一度懷疑兇手是黃泰勇。

劇集以4位年輕演員擔綱，飾演富二代黃泰勇的李鍾元曾演《機智醫生生活2》及《愛我的間諜》，前女團DIA成員鄭采娟演過《戀慕》及《因為初戀是第一次》，新劇飾演富家千金羅珠熙，追求平凡生活，女團Momoland前成員妍雨參演《達利和薯仔湯》及《出軌的話就死定了》，今次扮演充滿野心的吳如真，不惜一切嫁入豪門。

幾位年輕演員表現不過不失，只有陸星材演技最突出，雖已27歲但扮演高中生並沒違和感，劇集中段飾演30歲商業才俊亦手到拿來。