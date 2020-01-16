《壯志凌雲2》帶挈老歌《Great Balls of Fire》再熱播 87歲搖滾先鋒Jerry Lee Lewis逝世

Jerry Lee Lewis前日在田納西州寓所逝世，發言人Zach Farnum證實他死於自然。他的第7任妻子Judith一直陪伴在側，披露亡夫遺言：「我不怕死亡，因為早有準備。」在他離世前兩日，娛樂網站TMZ一度誤傳死訊。

「貓王」合作成經典

1935年生於路易斯安那州貧農家庭的Jerry Lee Lewis，9歲已懂彈琴，其後輟學並搬到田納西州，專注發展音樂事業，曾擔任Johnny Cash等巨星的樂手。1956年他跟「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）、Johnny Cash及Carl Perkins在錄音室即興合奏，成為搖滾史上稱作「Million Dollar Quartet」的重要時刻，對後世樂壇影響深遠。

Jerry Lee Lewis台風狂野，彈琴時手腳並用，瘋魔全球樂迷，大熱歌曲包括《Whole Lotta Shakin' Goin' On》、《Great Balls of Fire》等，《義勇群英》男星丹尼斯奎爾（Dennis Quaid）在1989年主演傳記片《勁舞狂歌》，正是以後者命名。Jerry Lee Lewis先後入選搖滾及鄉謠名人堂，2005年更獲格林美頒發終身成就獎，表揚他的樂壇成就。

娶13歲妻留污點

Jerry Lee Lewis雖是搖滾先鋒，私生活卻惹起極大爭議，1958年皮禮士利入伍後，唱片公司打算力捧他為「貓王接班人」，同年他卻迎娶13歲表妹Myra Gale Brown為第三任妻子，當時身在倫敦開騷的他，在傳媒追問下，訛稱妻子已15歲，結果謊言遭拆穿，形象與人氣崩壞，個唱被迫腰斬，其後只可在酒吧及夜店演唱。

另外，他亦曾被酗酒、吸毒、傷人及非法藏械等醜聞纏身，1988年更因欠稅而申請破產；結過7次婚的Jerry Lee Lewis，育有6名子女，其中兩人死於非命，包括3歲兒子Steve在泳池遇溺，19歲兒子Jerry Lee Lewis Jr車禍喪生。

Jerry Lee Lewis其後轉戰鄉謠樂壇，人氣再度回升，今年5月鄉謠名人堂公布入選名單，他雖行動不便，仍堅持到場致謝；遺憾的是本月16日舉行頒授儀式，他因病缺席，改由妻子Judith代領。自2019年中風後，他的健康狀况已大不如前，有傳近日患上嚴重流感，但發言人拒絕證實，僅對外宣布他是死於自然。