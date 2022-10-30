不覺《美麗戰場》爛尾 葉念琛：開拍續集一定有答案

《美麗戰場》結局中，黑化的陳瀅害死好姊妹陳曉華，被另一好姊妹劉佩玥揭發再度反目。方力申發現女友朱晨麗原來跟父親有親密關係，大受打擊在遊艇失蹤。朱晨麗跟人通電話時用普通話說：「喂，是不是你幹的？我叫你放過他，我們的事被人發現。」未有交代電話中是誰。陳瀅在電視台化妝間突然接到「老公」來電衝出去，卻見到之前殺人潛逃的細妹反骨琪（蔣家旻飾）一身貴氣打扮出現，跟她講完：「家姐，好耐無見，你咁急去邊？」就劇終，令人摸不着頭腦。

網民留言鬧爆 「還想開續集？」

葉念琛前晚跟劇中演員劉佩玥、朱晨麗、蔣家旻、林盛斌、何依婷等相約看結局，之後他在社交網上載有「2」字的碰杯照，暗示有機會開續集。大批網民鬧結局爛尾，到葉念琛的社交平台留言鬧及說「還想開續集？」又有網民開關注組，指葉伯母都被鬧。

葉：網民反應比我預期誇張

對於網民群情洶湧鬧爆，葉念琛回應說：「同成班演員一齊睇結局，大家都話好想拍續集，咁我都見到今（前）晚反應比我預期中誇張，我會考慮吓（拍續集）。」他指以前好多經典劇都是開放式結局，不少觀眾到現在都念念不忘。他覺得追劇最開心是追得過癮之餘，還有種對結局好上心的感覺，一看完就好想同人分享，鍾意及不鍾意都好，總之引起討論的氛圍，就是他想大家有的感覺。他稱好多網民留言，想找他出來講清楚。結局中留有很多懸念，包括方力申的生死、朱晨麗飾跟誰通電話、「反骨琪」嗌家姐有何居心等，葉念琛說：「如果真的開拍續集，一定會有答案。」

葉念琛提到安排蔣家旻最後出場就完結，明白大家好投入，看時會有好大反應，覺得意猶未盡是最好。至於陳瀅接到「老公」來電，是否方力申打來，要看每個人的閱讀劇情或聯想。他指有幾條線都有圓滿結局，如劉佩玥與林盛斌、陳瀅眾叛親離等，其他亦留有伏線及鋪排，所以他不覺得是爛尾。

劉佩玥獲封「結局MVP」

劉佩玥劇中跟林盛斌深得觀眾喜愛，演技備受讚賞，獲封「結局MVP」。劉佩玥昨日出席劇集《超能使者》宣傳，稱前晚跟其他演員一起看《美麗戰場》結局，熱烈程度跟觀眾一樣，即場問葉念琛：「即係點呀？」她說導演拍了多個不同版本結局，最終用這個，事前他們不知情。是否滿意結局？她說還要少少時間消化，因她邊看邊喊，心情未平復，昨日仍緊張又興奮。《美麗戰場》前晚播結局後，即晚深夜以逾2萬搜尋登上Google Trend首位。在內地同樣掀起討論熱，一度登上微博熱搜、微博實况熱聊及新浪熱榜。

娛樂組

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