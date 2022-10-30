處女作《正義迴廊》靠恩師翁子光做明燈 新晉導演何爵天盼港片產量翻倍

何爵天透露選擇改編「大角嘴逆子弒親案」是監製翁子光意思。他2016年拍《獅子山下》認識翁子光，之後在對方工作室任副導及編導，當時翁子光執導奇案電影《踏血尋梅》正上映，引起熱烈討論，不少奇案迷向翁子光提出很多可以拍的案件及意見，最終覺得大角嘴這案件富戲劇性，疑犯曾為傳媒拍片呼籲市民幫手尋親，但未幾被揭發他可能是兇手，案件轟動一時，在網上掀起極大討論，加上法庭審訊高潮迭起，適合拍成電影。

「弒親案」富爭議適合搬上銀幕

這部電影引人入勝的地方，是複雜、富爭議及可解構程度非常高。何爵天表示戲中牽涉人性、財產、原生家庭問題，以及兇手與幫兇之間的友情等元素，戲中兇手張顯宗（楊偉倫飾）很多內心戲，幫兇唐文奇（麥沛東飾）又令人產生很多謎團，楊偉倫與麥沛東有很大發揮空間，不過，由於兩人是舞台劇演員出身，表達手法較誇張，今次拍電影要花一點時間調教，其中要求麥沛東躺病牀氣若游絲講電話，就要棄掉說話大聲的演繹方式，但他們很快便習慣。

翁子光極力推薦楊偉倫演兇手

何爵天透露起用楊偉倫擔正是翁子光極力推薦，因對方用過舞台劇演員白只演《踏血尋梅》十分成功，更拿下電影金像獎及金馬獎最佳男配角，證明舞台劇演員有一定實力，加上楊偉倫身形較矮小，與真實人物頗相似，相信他有能力駕馭角色。楊偉倫則推介麥沛東演幫兇一角，因兩人曾合作多次，現實中的朋友關係適合用在這部電影上，亦很有默契。

何爵天說：「除了起用舞台劇演員，亦邀得林海峰、蘇玉華及周文健等助陣，他們久沒拍戲，對觀眾是一種吸引力，所以監製翁子光和我都不擔心票房。」

6日時間拍法庭戲 分秒必爭

電影片長120分鐘，何爵天希望原汁原味呈現整個案件始末。他稱首次拍長片沒想像中困難，因曾跟過林超賢兩部電影《激戰》和《破風》，亦曾為翁子光的《風再起時》及港台劇擔任執行導演，他說：「好欣賞林超賢的拼勁，從他身上學到凡事親力親為和處事要有效率；翁子光亦啟發了我，他描寫人物出色，思考方式很廣闊，無論拍攝與剪接都做得好好；大家很多時忽略剪接，其實剪接可幫助提升電影效果，將最好的呈現出來，今次我做導演，翁子光給我很多意見，還幫手剪接。」

何爵天稱唯一較難處理是法庭戲，這部分佔了電影一半篇幅，但只得6日時間拍攝，資源又有限，所以要分秒必爭，很大挑戰。他說：「真實案件審訊不是那麼唇槍舌劍，我不想法庭戲沉悶，就將鏡頭由法庭轉到案發現場，重演事發經過，並加入戰爭歷史片段，令視覺上豐富點。很多人覺得我貪心，第一作品就盡地一煲，可能無第二次。」

近年香港影圈有不少新導演湧現，他認為是好事，「有些舊電影人在內地拍戲，又有些退休，其實影圈很需要新導演、新演員，本地樂壇也開始蓬勃，多了很多新人，百花齊放，電影圈亦然，大家可以良性競争」。

盼觀眾繼續支持本地製作

近期港產片大收旺場，何爵天也擔心會否是曇花一現，他說：「上半年受疫情影響，戲院關閉無戲上，拍好的影片全延至下半年上映，大家餓戲久了，也不知是否小陽春，希望香港觀眾熱情不減，繼續支持本地製作。」他預料難回復每年生產數百部電影的輝煌時期，「我很羨慕以前的導演一年拍幾部片，我都算幸運，已拍了第二部電影《死屍死時四十四》，有機會拍戲才有進步，若個市增長到較現在多一倍的產量，已經很好了」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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