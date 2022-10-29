狂操肌準備參選健美先生 沈震軒不排除明年娶陳欣姸

簽約英皇回歸香港影壇

回歸香港影壇，沈震軒開心說：「我喜歡拍戲，公司說未來開拍的幾部電影都適合我演出，多謝老闆賞識。我之前是自由身，以自己開設的工作室洽談工作，令我學會很多，現在再簽公司，好處是所有事由公司安排，可以專心演戲。」他稱今次可說重返英皇，因2006年由加拿大返港，就是參加英皇新秀歌唱大賽入行，之後加入無綫。對於唱歌，他至今仍有團火，且一直有寫歌，所以有可能再唱歌。

沈震軒比前健碩不少，因近年每天都健身兩小時。由於很易瘦，所以無需戒口，反而要狂吃，並透露會用一年時間加強操練，計劃明年底參加健美先生選舉，有機會還想去美國參賽，不介意穿超少布的三角泳褲在台上示人。

劇本吸引不介意全裸上陣

沈震軒說：「可能我是演員，接受能力較強，雖然可以著沙灘褲，但著三角褲才可將身體每吋線條表露無遺，真的會靚些。以前拍電影《喜愛夜蒲》著裸色打底褲演出，鏡頭上都好似全裸，亦不介意全裸上陣，主要睇劇本，演員會被劇本吸引，覺得好玩又有需要，為何不可，當然要尊重另一半是否接受。」

一向想創業的沈震軒，會將健身變成事業，跟朋友合資開健身室及美容院，自己做生招牌，他說：「我要講畀人聽，我得你都得，只要肯踏出第一步，有恆心就會操到肌。當年我在無綫拍《大藥坊》飾演軍人，監製經常叫我操大隻點，話我著起件軍褸感覺太瘦、太單薄，幸好我的膊頭不算窄。 」

女友愛浪漫 炮製驚喜求婚

沈震軒與女友陳欣姸（Shirley）常分隔異地，慶幸無損感情，他感激女友將家裏打理得井井有條，且體諒他北上工作，「我們很夾，她改變了我很多，令我變得開朗，對很多事沒那麼執著，現在我只對演出及工作執著，其他控制不到的事，就不會多想，有時放鬆反而有更佳結果」。他跟Shirley拍拖5年，感情穩定，坦言已有結婚打算，不排除明年拉埋天窗，「不會太遲，但先要計劃一個驚喜求婚，女友始終喜歡浪漫」。

髮型：kel@HH

場地：Mustard Seed Co-Working Space

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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