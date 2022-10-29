編導演新歌MV Tyson Yoshi吊威吔5小時嗌好玩

視覺效果花7位數字

TY為新歌自編自導自演MV，亦是《if i die tonight》的下集，邀得上集演出的何華超、朱栢康再度參演。今次為視覺效果花費7位數字，TY更吊威吔長達5小時。他表示MV靈感來自美劇《超自然檔案》（狙魔人），該劇長達15季，不但陪伴他長大，亦是他學英語其中一個渠道，成為今次MV三部曲的最大靈感來源。

TY表示捨得花錢拍MV，因8月舉行的演唱會成功，為多謝大家支持，想拍最好的MV給大家欣賞。故事結構全是TY想法，希望為樂迷帶來更多元化的世界觀。他說：「由《That Guy》到今次MV，交了幾次學費，終於拿揑到CG在MV中的比例，不用再花冤枉錢。」貪玩的他稱吊威吔拍攝過程有少少辛苦，但其實幾好玩。

新歌MV講述飾演TY管家的何華超試圖將朱栢康殺死，但被化身惡魔殺手的朱栢康用銀槍輕易將結局扭轉，更一度打算毁屍滅迹。其後於上集死去，已進化成魔王的TY用超能力把何華超救回，繼而成魔。他透露之後還有前傳，呼籲樂迷期待下一首歌及MV。

娛樂組