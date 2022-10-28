湯告魯斯狄維莊遜爭做人民選擇大獎影帝 楊紫瓊土星獎封后 「老公」贏男配

由科幻、奇幻及恐怖電影學院主辦的土星獎，自1973年創立至今，不經不覺已辦了50屆，前日頒發多個特別獎項，包括向經典恐怖片《天師捉妖續集》79歲女星嘉芙蓮史葛（Kathryn Leigh Scott）頒贈終身成就獎，可謂別具意義。

其他獎項方面，《蜘蛛俠：不戰無歸》、《虛無》及《奇異女俠玩救宇宙》分別奪得最佳超級英雄、科幻和奇幻電影獎，《壯志凌雲：獨行俠》、《毒心術》及《雙雄起義》則是最佳動作／冒險、驚慄和國際電影得主，《毒》片導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）兼獲最佳劇本。

湯告魯斯憑《壯志凌雲：獨行俠》片榮膺影帝，此片兼奪最佳剪接，成為三料得主；楊紫瓊以《奇異女俠玩救宇宙》稱后，二人均缺席領獎，後者「老公」關繼威則親赴現場，領取最佳男配角獎座，事後透過社交媒體上載照片，跟全球粉絲分享喜悅，童星出身的他更自爆「早在1985年我已憑《魔域奇兵》提名土星獎，當年鎩羽而回，相隔37年後終於得獎，感謝大會給予這份榮耀」。

狄維莊遜橫掃影視提名

土星獎舉行頒獎禮的同日，由觀眾投票的人民選擇大獎亦公布提名名單，分為電影、劇集、音樂及流行文化4大類別，合共40個獎項。最佳電影競爭激烈，今年票房冠軍《壯志凌雲：獨行俠》將會跟《雷神奇俠4：愛與雷霆》、《殺手列車》、《虛無》、《蝙蝠俠》、《貓王》、《侏羅紀世界：統治霸權》及《奇異博士2：失控多元宇宙》爭獎。

《黑亞當》狄維莊遜亦不遑多讓，與《壯》片競逐最佳動作片及男主角之餘，他主演劇集《Young Rock》亦提名最佳喜劇及視帝，實行雄霸影視界。

音樂獎項方面，韓國男團防彈少年團（BTS）去年獲頒最佳組合及MV獎，今年再度入圍，有望蟬聯兩獎之外，加上提名最佳巡迴演唱會，而成員柾國跟美國男歌手Charlie Puth合作《Left and Right》，亦獲提名最佳MV及合唱歌曲獎，風頭一時無兩。人民選擇大獎將於11月9日截止投票，並於12月6日舉行頒獎禮。