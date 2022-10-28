將拍畢《獎門人》 主持曾志偉兼顧行政感吃力

談到台慶，曾志偉表示全台上下一心寄予厚望，做好55周年表演為公司賀壽，至於有否打人情牌請巨星老友撐場？他大賣關子：「到時大家睇就知。」他主持的《開心無敵獎門人》被指拍攝已接近尾聲，曾志偉承認差不多，並說：「當初想在暑假帶歡樂給觀眾，原定做13集，現在加多了兩集變15集，之後我要到內地工作。」他稱今次主持遊戲節目不簡單，感到辛苦，「以前只做演員，現在要兼顧行政工作，但我們加倍用心做，因好多小朋友未睇過，好開心多人認同，大家睇得開心」。

對於鄭裕玲（Do姐）離巢，曾志偉表示有與對方傾過，知道她效力無綫多年，現在想要多點自由，「我當然尊重她，其實我們是換個形式合作，稍後會請她回來拍特輯」。Do姐以往是台慶重要主持之一，今年可會見到她？曾志偉說：「希望啦。」

記者：鍾一虹