為宣傳新劇背心短褲亮相 劉穎鏇被陳山聰背起露纖腰

眾人玩「估嘢食」遊戲，隊員二人一組蒙眼背對背，合力拗腰試味，估枱上是什麼食物。劉穎鏇被山聰扛起，外衣掀開露出黑色小背心，纖腰盡露，幸沒有走光。其他嘉賓玩得投入，揩到一臉食物。

提議重現三點式造型

陳山聰第3次參與節目，他與劉佩玥成為今輯節目出現最多次數嘉賓，並有信心玩遊戲勝出，笑言贏得很多灰甲水，可惜沒有奶粉做獎品，好彩有現金獎。劉穎鏇首次上節目，承認為宣傳新劇《超能使者》，刻意穿小背心配短褲類似新劇造型亮相。

談到在新劇預告片有穿三點式場口，劉穎鏇被網民讚非常吸睛，山聰聞言提議：「如果第一集收視有20點成績，劉穎鏇就著該套藍色比堅尼當慶祝，我陪她露上身。還有子善在劇中扮電影《波叔出城2》激凸造型，可以拉埋佢落水。」

方力申力證陳瀅無走光

方力申對玩遊戲充滿信心，自誇參加遊戲節目20多年從未輸過；JW自認玩得不顧形象，可以在鏡頭前素顏、濕身、食辣。陳瀅日前穿高衩短裙出席宣傳活動上台時疑走光，小方力證拍檔沒有走光，「雖然相片被打格仔，但我覺得陳瀅沒有走光。因為女藝人通常會穿打底褲，當時她坐下做訪問也沒問題，應該有做足安全措施」。JW有留意報道，更放大相片研究，認為陳瀅向來醒目，相信有做足準備，不會走光。

記者：林蘊兒