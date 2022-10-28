受傷舞者Zisac克服心理陰影踏紅館睇騷 草蜢即興邀容祖兒遠距離合唱掀高潮

記者：陳釗

攝影：劉永銳

草蜢穿上華麗西裝從升降台登場，是MIRROR紅館事故後再設有升降台，當中蔡一傑（傑仔）的小Deep V服裝及蘇志威一頭銀髮最搶眼。他們以《Lonely》為演唱會揭開序幕，隨後送上《好戲在後頭》、《華麗舞台》、《三分鐘放縱》及《紅唇的吻》等快歌，跟10多名舞蹈員「舞」爆舞台。經過近30分鐘勁舞熱身，蔡一智（阿智）叫觀眾給一班舞蹈員掌聲。

蔡一智叫觀眾不要留力盡情嗌跳

隨後傑仔跟觀眾打招呼，問大家5年無見還好嗎？蘇志威賣口乖，指大家的面孔依然青春。阿智叫觀眾不要留力，盡情嗌和跳，又笑問大家能否捱得住？全場以尖叫聲回應。蘇志威說：「沒想過要5年後才再開到演唱會，希望下次是5個月後。大家都不知明天會發生什麼事，這晚最緊要玩得開心。」三子按草蜢開騷傳統，帶動全場玩人浪，傑仔套用歌詞：「一齊發泄發泄你苦悶！」演繹《再見Rainy Days》時，草蜢與女舞蹈員大跳辣身舞。

蔡一傑阻止蘇志威除衫曬肌

草蜢還帶給觀眾多首情歌，阿智表示以往開騷常被歌迷投訴少唱慢歌，希望今次跟大家抒情一吓。傑仔稱大家戴着口罩，不確認開不開心，台下即報以尖叫聲。鳴謝環節，蘇志威脫掉外套，內裏是白色透視花恤衫，令上身肌肉線條若隱若現，還笑問觀眾，要否要把恤衫也脫去？傑仔即上前阻止，笑說：「除衫就不是這個價錢了！」蘇志威繼續得戚說：「沒想過這個年紀都有6嚿腹肌。」

三子合共168歲 寶刀未老

演唱會尾聲，傑仔見VIP席的容祖兒，即興邀請對方上台合唱，後者爽快答應，掀起全晚高潮。但容祖兒因未做檢測不能上台，改在原位唱。等工作人員將咪給她時，草蜢帶動全場大嗌「祖兒」，之後四人「遠距離」討論唱什麼歌，祖兒笑稱這樣合唱很特別，提議唱多次《忘情森巴舞》，但最終照草蜢意思合唱《怎麼天生不是女人》，祖兒笑說：「驚你呀？」隨即拿出手機看歌詞，唱得非常投入。阿智透露祖兒為11月飛美國巡唱準備，祝一切順利。草蜢最後以一曲《我們》為3小時演唱會畫上句號。三子寶刀未老，以合共168歲之齡跳足全晚。頭場除容祖兒外，還有黃子華、蘇永康與太太、關心妍夫婦及童愛玲等捧場。

Zisac︰睇自己排嘅舞好緊張

在MIRROR演唱會綵排時受傷的舞蹈員羅德智（Zisac），今次參與演唱會排舞，之前上載紅館場外及紅館走廊的黑白照，留言：「走過呢一條走廊，當日所有畫面依然歷歷在目，每名手足情緒、憤怒、傷心、悲痛及無助，都不是筆墨可以形容。身體傷害可以康復，但係其他嘢，我行過呢條路一次就知道，我一世都會記得。我唔係要喺度賣慘，我係要話畀大家知，我會克服佢，不單止我，我會盡我能力帶埋其他人一齊克服佢。」他前晚坐在控制台觀看演出，留言︰「睇自己排嘅舞放上紅館，好緊張。」

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