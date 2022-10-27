【開箱】《正義迴廊》 演員出色 藉弒親案探討法制與公義

麥沛東阿卵楊詩敏值演技提名

《正義迴廊》講述張顯宗（楊偉倫飾）聯同友人唐文奇（麥沛東飾）在寓所內殺害父母，並進行肢解。案件進入法庭審訊程序，兩人皆否認謀殺罪，資深大律師吳冠峰（林海峰飾）和游嘉莉（蘇玉華飾）分別代表兩人上庭辯護，檢控官朱愛倫（周文健飾）卻質疑兩被告早已部署殺人計劃，謀財害命。庭上攻守互換後，吳游兩大律師各展辯才，揭露出案情撲朔迷離之處，唐文奇出庭自辯時更把一切指控推得一乾二淨。在一幕幕激辯下，兩被告上演天才與白癡戲碼，真相卻愈辯愈模糊。9名陪審員亦在休息室展開話語權角力，同時陷入對與錯的思辨之中。

此片首先要讚的是演員；演唐文奇的麥沛東，對一般觀眾而言名不經傳，可能比早前網民批評《緣路山旮旯》岑珈其更不如，卻憑《正義迴廊》贏得香港國際電影節新秀電影競賽（華語）最佳男演員。他演藝學院畢業，活躍於舞台劇界，首次擔正電影，即碰到能發揮的好角色，其表現更讓觀眾深信他就是會聽命張顯宗、智商低於常人，而且會為情自殺的人物。《正》片對白密集，人物衆多，很適合舞台劇方式演繹，也有利於一班接受正統戲劇訓練的演藝學院畢業生。片中的演藝舊生，除了蘇玉華之外，還有楊偉倫（阿卵）和扮演唐文奇家姐的「蝦頭」楊詩敏，他們的演出也讓一般觀眾意識到兩人不止是《大叔的愛》和無綫劇集裏的藝人，來年香港電影金像獎3人可有機會入圍？

據報《正義迴廊》透過電影發展基金批出250萬元融資，總成本約千萬港元，只是小型製作卻拍出大片格局，演員、劇本及導演功勞最大。根據資料，此片是何爵天處男導演作，之前曾擔任《激戰》、《風再起時》副導演；監製翁子光前作《踏血尋梅》贏過不少獎項，包括香港電影金像獎最佳男女主角，《踏》片也是以駭人聽聞奇案為藍本，跟《正》片卻屬不同走向。《踏》着重描寫受害人、兇手及涉案警員的背景與心理狀况；《正》片角色衆多，架構也更複雜，大致分幾個方向，被告張顯宗與唐文奇及其親屬、控辯雙方團隊不同策略、包括警方在內的證人，以及陪審團之間對案件的不同取態。

法庭猶如大律師的舞台

此片以大角嘴肢解父母案為藍本，是近10年轟動一時的兇案，相信不少人仍記憶猶新，尤其第一被告最初還在社交媒體開設「尋親」網頁，傳媒亦大幅報道。但《正》片不是要重塑案情，反而帶出懸疑角度，到底張顯宗是否獨自犯案，唐文奇純粹幫兇？抑或根本從沒參與，只是幫手處理屍體？無論現實或電影，唐文奇最終洗脫殺人罪，而片中不止一次提出：疑點利益歸於被告，還有制度有錯可以改，人性卻不然，都給觀眾腦交戰的機會，思考法、理、人、情在法庭上到底是什麼回事。片中比較耐人尋味的一部分是林海峰飾演的大律師吳冠峰為張顯宗辯護，卻似乎從頭到尾有意無意的讓事主缺點暴露人前，巧妙地把玩專業資格，似乎法庭宣判之前已做了判官。周文健扮演的主控官朱愛倫滿口英語，甚至被法官「窒」這是中文法庭而警告他，不知道可是今天庭上實况？

過往港產片不缺律政題材，由早年劉德華主演《法外情》系列的煽情，到帶點搞笑的《古惑大律師》，甚至較近年的《聖誕玫瑰》和去年上映《一級指控》，以法理和人性層面，都無法跟《正義迴廊》比肩。《正》片的法庭猶如舞台，刑事案件只要取信於陪審團，贏面很大，蘇玉華飾演為唐文奇辯護的大律師游嘉莉，正充分利用了當事人的弱點成為博取同情的優勢。然而案中最大的疑點是，張顯宗能否20分鐘連殺兩人，如果不能，為何唐文奇可脫罪？陪審團是否感性蓋過理智？以連綿對白講述陪審員激辯疑犯有罪還是無罪，薛尼盧密（Sidney Lumet）執導的《十二怒漢》珠玉在前，很難超越。《正義迴廊》野心大，也貪心得多，不止要聚焦陪審團，縱有瑕疵仍值得捧場；尤其2019年後的香港，執法、立法與司法，還有傳媒之間，此片想說的很多，觀衆又看到幾多？

上映日期：10月27日