【開箱】《酒到前線探老友》 天真上戰場 帶哀愁回家

帶啤酒慰勞參戰朋友

《酒到前線探老友》講述Chickie住在紐約市Inwood區，經常與一眾老友流連綽號「上校」所經營的酒吧。Chickie雖然年輕，卻跟父親及上校都是退伍軍人。Chickie好友Johnny在越戰行動中陣亡，參加他喪禮期間獲知另一好友Tommy執勤時失蹤。Chickie與朋友Red都站在美國政府一方，支持參與越戰，Chickie胞妹Christine意見相反，積極投身反戰活動。Chickie與朋友Red路經中央公園，偶遇Christine及其反戰朋友，一言不合引發了衝突。

其後Chickie和Red到了上校的酒吧，思考應該怎樣為遠在越南服役的朋友打氣，Chickie忽發奇想稱要帶美國啤酒到當地慰勞戰友，臨行前往探望Tommy母親，對方把一串玫瑰念珠交到Chickie手上，稱若找到Tommy就交給他。Chickie登上商船到越南，並順利抵達西貢，碰到在當地當軍警的友人Collins，受到歡迎外，還把啤酒交到對方手上。兩人更從地圖研究在紐約認識的朋友到底在越南哪個戰區服役。其間Collins的上司懷疑Chickie是中央情報局（CIA）特工，於是刻意奉迎。Chickie其後光顧各國記者聚集的酒吧，與幾名英美記者交談，先是他帶美國啤酒送給參軍朋友這舉動被嘲無知，Chickie深信政府所言，亦遭訕笑天真。Chickie以搭順風車方法，最終訛稱是CIA人員獲軍車接載到峴港空軍基地，再轉乘直升機到戰區，終於見到擔任監視兵的朋友Rick，甫碰面卻被對方臭罵一頓，認為他不應冒險。最終跟在Rick身邊，與他的同僚度過了子彈橫飛的晚上。

越戰主題一度盛行

彼得法拉利畢竟拍過奧斯卡得獎片，所以《酒到前線探老友》的幕前陣容不弱，《歌舞青春》碩克艾佛朗（Zac Efron）飾演Chickie外，還有《迷失東京》標梅利（Bill Murray）和《帝國驕雄》金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）分別客串上校及戰地記者Arthur。越戰曾為荷李活提供了很多題材，尤其上世紀七八十年代，隨便一數都可列入電影史名冊，譬如《現代啟示錄》、《獵鹿者》、《殺戮戰場》、 《烈血焚城》，甚至輕喜劇《阿甘正傳》也提到主角湯漢斯（Tom Hanks）是越戰英雄，救了很多同僚。越戰是美國人的一道瘡疤，來到今天，當經歷過波斯灣戰爭、911和衆多衝突，還有仍未停火的俄烏之戰，《酒》片檢視50年前的越戰，對新生代觀眾有意義嗎？

片中道出兩點，其一是Chickie很天真，軍人出身的他單純相信政府所言，深信參與越戰是正義行動，從不深究動機是什麼。當他離開基地，獨自走在荒野，一名越南小女孩見他是外國人，已放聲大哭，Chickie才首次意識到自己根本不受當地人歡迎。其後他回到西貢，目睹越共襲擊，美軍如何在行動上撒謊，還有同行的戰地記者Arthur提醒，他才明白眼前目睹的才是真實，電視上官方所言不過公關伎倆。現實與遠在美國人民所接收的資訊存在很大差距。別忘記那是遠未有互聯網和智能電話的年代，Chickie深入戰區所留下的證據，也只是一張即影即有照片而已。這衝動而天真的行程，卻徹底改變他對越戰的看法。今天科技發達，事事直播的年代，俄烏戰爭或往後的任何大戰，只緊盯屏幕，又是否看到真相？