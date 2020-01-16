《龍之家族》結局930萬觀看人次 力壓《權力遊戲》首季 未能突破全劇高位

《龍之家族》最後一集講龍族分裂成黑綠兩黨對立；國王駕崩後，王后Alicent聯同綠黨擁立長子Aegon繼位，並在人民面前舉行加冕儀式。宰相Otto到龍石島，「勸降」黑黨擁護登基的女王Rhaenyra，並開出優厚條件。Rhaenyra不想主動挑起戰爭，稱要考慮，丈夫Daemon以手上龍的數目較多而主戰。Rhaenyra其後派出兩兒子到不肯定是否盟友的兩國傳手諭，怎料二仔Luke遇上童年時毆鬥期間失去眼睛的Alicent二仔Aemond，雙方乘龍追逐，最終Luke陣亡，Rhaenyra收到噩耗後悲痛交集，首季第10集到此終結，預告了第2季無可避免有一場大戰。

據報道《龍之家族》第10集結局跨平台有930萬人次收看，比2011年《權力遊戲》首季結局390萬人次多出不止1倍。《龍》劇結局，亦是HBO自2019年《權》劇第8季終極結局後的最佳成績，不過未能突破《龍》劇第2集1020萬觀看人次的高位。

其實HBO一直有選擇地公開《龍之家族》收視，僅稱第1集錄得999萬觀看人次，成為HBO劇集歷來最佳首播成績；之後表示第2集成績登頂。不過據收視調查公司尼爾森資料顯示，撇除串流平台HBO Max收視，《龍》劇在第3集觀衆開始流失，從首兩集的320萬及350萬觀看人次，下跌至250萬，之後一直到第9集都徘徊在200多萬。尼爾森亦有公布《龍》劇在HBO Max的成績，不過數字滯後近1個月，從首周3.27億觀看分鐘，穩步上揚至第6周超過10億觀看分鐘。

公開《傳媒家族4》預告

《龍之家族》收視報捷，HBO亦趁機宣傳新劇，趁播出《龍》劇公開了《傳媒家族繼承人4》的首條預告片。開首傳媒企業集團的大老闆Logan已表示，「我有百呎高，而這些人只是侏儒」。鏡頭一轉上季被Logan逐出集團的兄妹Kendall、Shiv和Roman連成一線，決心拉父親下馬。至於上季尾聲背叛老婆Shiv的Tom，亦在預告片中亮相，問她「可想談談發生了的事？」據報這一季還會繼續披露科技富豪Lukas會否成功收購傳媒企業集團。不過預告片段中未有公開播出日期，只表示在2023年春季首播。