新劇享艷福 陳展鵬咀蔡潔再被吳若希長腿挑逗

蔡潔透露其角色似「唐憎」，經常向陳展鵬講大道理。陳展鵬說：「我的角色是一個小男人，不明白女人心意，所以她經常跟我講女人經，教我如何跟女人相處。」有否運用在太太單文柔身上？他笑說：「未需要住，但已把這些招數袋住。」二人在劇中的感情是過去式，但不乏親熱場口，陳展鵬笑稱過去式才激烈。至於是回憶片段，還是背住「老婆」吳若希翻撻舊情人？他大賣關子，但自爆拍攝時撞正鼻敏感發作，很驚流鼻水，所以有點尷尬。談到被吳若希在牀上用腳挑逗一幕，陳展鵬稱該場戲講老夫老妻在生活上尋找情趣，還大讚吳若希擁一雙修長美腿。

蔡潔跟何浩文無發展機會

蔡潔直認與陳展鵬拍親熱戲有少少緊張，一來是前輩，還有一場戲她穿高衩大露背晚裝被對方孭，「他孭得很好，臂力也很好，拍了幾小時都頂得住。」陳展鵬笑言：「當然，訓練了幾年，日日抱住30多磅（指女兒），其實最擔心是她走光，這才考技術。」對於有傳何浩文背女友到寧波和北京探蔡潔班，蔡潔否認，稱對方只是來探吳業坤（坤哥）；並強調二人沒有發展機會，何浩文不是她杯茶，只是朋友。之後見面會否尷尬？蔡潔說：「不會，緋聞都是工作一部分，一笑置之。」

戴祖儀爆坤哥普通話超爛

戴祖儀表示此趟在內地逗留了近4個月，到了寧波、北京及廣州3個地方拍攝，趁空檔便四圍觀光，「回港後最不習慣是拎銀包，在內地一部電話已搞掂晒，當地有很多美食，肥了3公斤。又曬黑了不少，因我們在大暑那幾天拍外景，我有馬拉血統，一曬即黑，很羨慕吳若希，怎樣曬都不黑」。

問到此程有何難忘事？戴祖儀重提坤哥帶水果刀上飛機遭安檢人員查問一事，「他還反問安檢人員『不行嗎？』對方聽到都忍不住笑，坤哥的普通話又差，勁多九唔搭八對話，很好笑」。

記者：陳釗