金馬影帝楊群不敵癌魔離世 享年88歲 拍檔歸亞蕾不捨嘆走得早

楊群1990年代末淡出娛樂圈，跟太太俞鳳至移居美國洛杉磯享受退休生活。據台媒報道指年多前他發現患膀胱癌，與病魔搏鬥一年半，癌細胞擴散返魂乏術。楊群女兒最近由香港赴美探望雙親，他在妻子俞鳳至與子女陪伴下安詳離世。

同樣移居洛杉磯20多年的台灣著名女演員歸亞蕾，獲知楊群離世消息很難過，她接受台灣傳媒訪問稱疫情前跟楊群經常聚會見面，「印象中楊大哥精神很好，待人親切、性格開朗，疫情期間也常電話聯絡」。她表現不捨感慨說：「他不應該這麼早走。」歸亞蕾稱楊群是她非常崇拜的演員，兩人自電影《庭院深深》開始，之後多次合作，大讚拍檔非常敬業，每一場戲都非常認真執著；最難忘有次他拍攝時摔倒肋骨受傷，到醫治療後，還繼續開工。

陳淑蘭章國明貼合照悼念

昨日姜大衛出席無綫劇集宣傳活動，表示看報道才得知前輩楊群患癌離世，前兩日和朋友傾偈時，還談到無綫近日重播對方演出的劇集。姜大衛說：「很久很久前已認識楊群，他是我的前輩，和李翰祥導演在台灣發展，是我媽媽那一輩，記憶中我十多歲的時候，他和李翰祥、爾冬陞的父親到我家食飯，當時我年紀真的很小，冇乜記憶。」

無綫近日重播劇集《大都會》，楊群有份參演，陳淑蘭在社交平台上載跟對方合照，留言：「噚晚（前晚）重播《大都會》，見到楊群uncle，我邊睇邊心牽掛念。今（昨）天在媒體上睇到消息楊uncle剛主懷安息，心中非常難過。希望其家人節哀順變。楊uncle，一路好走。」

導演章國明分享跟楊群早年的黑白合照，寫道：「楊群前輩走了，佢演出嘅《陰陽界》係我最愛，多謝佢搵我做導演，《邊緣人》喺佢悉心監製下，我仲攞到金馬獎，多謝楊生，一路走好！」

「北千手」卓一夫成經典角色

被封「影壇長青樹」的楊群出道逾半世紀，1963年憑《秦香蓮》走紅，自此片約不絕；1969年憑《揚子江風雲》與1973年《忍》，兩奪金馬影帝。他和太太俞鳳至成立鳳鳴影業公司，以監製和導演身分從事電影創作，作品《庭院深深》和《忍》先後奪得金馬獎最佳劇情片。

楊群在無綫劇《千王之王》演「北千手」卓一夫，令觀眾留下深刻印象，成為經典角色。他又曾為亞視拍攝《還看今朝》與《勝者為王》等。楊群外表擁富豪氣派，在多部電視劇演活有錢佬角色，1982年他為金牌馬爹利干邑拍廣告，活色生香的場面，令人印象難忘。

娛樂組