《季前賽》首播收視6點 Ian指角色性格討厭 Stanley「女兒」搶鏡

演員開直播 姜濤手指指

姜濤、Ian、Edan及Stanley集合亮相並互相作弄，姜濤說話不多，但不時整蠱做怪，Ian分享拍攝感受說初接劇本便跟導演傾角色，覺得所演的「卓立鋒」性格幾討厭。袁劍偉指導他如何讓大家理解這角色，也讚Ian演繹角色成長轉化拿揑得好。姜濤在旁手指指，袁導忍不住問：「你做緊乜嘢？」姜濤說：「無嘢呀，我幫佢做手語之嘛。」

Edan為富二代角色「加料」

劇中兩個小演員，分別演姜濤弟弟「老闆仔」的黃梓樂和Stanley女兒「晴晴」的楊千攸也好出位，「晴晴」好活潑，跟Stanley的父女戲好溫馨，拍攝時令姜濤與Stanley爭風呷醋。Edan劇中以富二代「關浩德」登場，搞笑是他的強項，他稱大家在現場一齊加笑料，他也為角色「加料」。

娛樂組