【開箱】《善惡魔法學院》 青春女星擔正 楊紫瓊變花瓶

台前幕後陣容強勁

《善惡魔法學院》改編自同名魔幻青春小說，電影由《凸務Madam》保羅菲（Paul Feig）執導，金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）、《黑殺令》嘉莉華盛頓（Kerry Washington）、《22世紀殺人網絡》男星羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）及《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊等演出，加上另一影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）負責旁白，台前幕後陣容鼎盛。

可惜的是，上述眾星均屬客串性質，戲分不多，尤其是楊紫瓊僅出兩、三個鏡頭，主要作用是襯托兩名生於千禧後的青春女角：《關鍵第4號》蘇菲亞卡洛素（Sophia Anne Caruso）和《歌舞青春：再譜樂曲》蘇菲亞懷利（Sofia Wylie）。

故事由數千年前說起，拉法爾和雷安創辦魔法學院，兄弟倆共同管治，一直相安無事，然而這個平衡，隨着拉法爾尋覓多年終於找到禁忌的血魔咒而打破，他打算殺死雷安，然後獨佔學院，幸好邪不勝正，拉法爾遭雷安推落懸崖，內訌告一段落。

時間回到現在，一對青梅竹馬好友蘇菲（蘇菲亞卡洛素飾）和阿嘉莎（蘇菲亞懷利飾）某夜被「骷髏鳥」帶到魔法學院，跟其他年輕人一同受訓，成為童話故事中的英雄或反派，二人情誼備受考驗。阿嘉莎是戈瓦登小鎮女巫的女兒，從小受到鎮上居民歧視和排擠；蘇菲亦因性格特立獨行，同樣遭人視為怪胎。兩個不受歡迎的女孩，因有共同經歷而結成好友，成長路上互相扶持。

YA片必備三角戀

某日蘇菲在鎮上書店發現童話頁首印有「善惡魔法學院」名字，她視為離開小鎮過新生活的契機，於是向大樹許願，結果求仁得仁，在血月降臨之夜，骷髏鳥突然現身把她帶走，阿嘉莎不捨尾隨好友，最終雙雙抵達學院。有趣的是，自認是「公主」的蘇菲以為可進入善學院，結果事與願違，被迫與「壞學生」為伍；阿嘉莎情况相反，由「小仙女」引領到善學院，但她毫不感覺興奮，只想盡快帶同蘇菲離開這個鬼地方。

善學院與惡學院的對立，彷彿就是《哈利波特》的葛萊分多和史萊哲林學院的翻版。阿嘉莎為了證明雷安校長（羅蘭士費斯賓飾）出錯，必須讓蘇菲找到真愛之吻，推翻童話世界只有善良公主才有美滿人生的傳統。

蘇菲在開學當天已暗戀善學院的風頭躉泰卓斯，可是天意弄人，男方似乎對阿嘉莎更有好感。類似三角戀情節，早已成為YA影視作品的必備元素。

為了證明蘇菲和泰卓斯打破善惡界限，值得擁有真愛，他倆接受雷安校長提出「故事考驗」，方法是二人分別進入危機四伏的藍森林，如果能夠找到對方然後平安離開，就算勝利。阿嘉莎因擔心蘇菲安全，被迫出手相助，導致考驗失敗，加上拉法爾「死而復生」，離間蘇菲和阿嘉莎感情，更授予血魔法，入魔後的蘇菲與拉法爾聯成一線，挑起壓軸正邪大戰，先把所有教授封印，再引導善惡兩院學生互相廝殺，最後結局出人意表，未到最後難言誰勝誰負。

表面上，《善惡魔法學院》說的是年輕魔法師的友情和愛情故事，以及蘇菲成魔之路，其實對於人性善惡的描述亦着墨不淺。根據羅蘭士費斯賓飾演校長所說，魔法學院的存在是為童話世界提供正邪角色，藉以保持兩者平衡，這是學生的「天命」。然而年輕人應如何分辨善惡？

偽善比真惡更醜陋

惡學院某教授曾說：「醜陋就是自由。」意謂放棄盲目追求美麗的外表，內心才可獲得真正的解脫，雖然悲哀但真實；反觀善學院教導學生「以微笑作武器」，但對不及格學生卻施以嚴懲，然後把責任推卸到校規上，突顯它的偽善，比真惡更醜陋。例如學院把不及格學生變成「讀願魚」和「骷髏鳥」等魔法動物，認真可惡。

作為一部YA電影，《善惡魔法學院》以大量篇幅描寫蘇菲和阿嘉莎的友情可貴，主旨明確值得一讚，可惜二人演技幼嫩，難以感動觀眾；至於演技出色如扮演惡學院院長雷娑夫人的查莉絲花朗、飾演善學院院長竇薇教授的嘉莉華盛頓，為配合電影風格而採取誇張表現方法，容易令人出戲，楊紫瓊飾演阿內莫妮教授戲分更少得可憐，白白浪費一眾資深演員。

幸好《善惡魔法學院》故事節奏明快，視覺特技可觀，但仍犯上Netflix電影的老毛病，就是刻意採取開放式結局，視乎觀眾反應，再決定是否開拍續集，如此留下尾巴，變成拖泥帶水，令人看畢兩個半小時後，才知故事未完，難免感到氣結。