東京電影節開幕 《燈火闌珊》蔡思韵露背裝搶鏡 戶田惠梨香永野芽郁「母女」行紅氈

隨着東京疫情緩和，今屆參展電影數目比去年回升，一連十日將放映110部作品，開幕電影是《那些得不到保護的人》瀨瀨敬久執導，《救參家族》二宮和也主演，改編自同名小說的《來自收容所的遺書》，以第二次世界大戰後的西伯利亞為背景，講述日本人被關進當地收容所強制勞動，二宮和也飾演被俘日軍，希望活着回家，跟妻子團聚。二宮和也昨與導演壓軸亮相紅地氈，前者表示期待影展開幕，想與不同地方的電影人交流。

閉幕電影是南非導演Oliver Hermanus新片《Living》，由《真的戀愛了》標尼爾（Bill Nighy）及《性愛自修室》艾美路活（Aimee Lou Wood）主演，改編已故名導黑澤明的《流芳頌》。故事以1950年代倫敦為背景，講述平凡上班族竭盡所能將沉悶生活變得美好。

蔡思韵恨見安藤櫻

今屆主競賽單元共有15部作品，其中3部日本電影分別是稻垣吾郎主演、今泉力哉執導《窗邊》；山田杏奈、森山未來及永瀨正敏合演、福永壯志執導《山女》，以及鈴木亮平主演、松永大司執導《egoist》，齊齊角逐最高榮譽「東京大獎」。

港產片《狂舞派3》陳心遙監製、ViuTV劇集《婚內情》曾憲寧執導電影《燈火闌珊》入圍「亞洲未來」單元，主角蔡思韵與周漢寧昨日專程飛往東京。對於首次出席海外影展，二人表示心情既緊張又興奮。蔡思韵昨以露背晚裝亮相，自爆渴望見到偶像《小偷家族》安藤櫻；周漢寧則表示欣賞《勿說是推理》菅田將暉及《天堂與地獄》高橋一生，若能碰見兩人，定必主動上前問好。另外，港產片《神探大戰》亦會舉行放映活動。

東京電影節將會舉行多場首映禮，包括《淺草小子》大泉洋與《35歲的少女》柴崎幸合演《月之圓缺》、《死亡筆記》戶田惠梨香與《騎著獨角獸》永野芽郁合演《母性》，以及《人間失格》寺島忍、《跟我說愛我》豐川悅司與《櫻之塔》廣末涼子主演《在那裏的鬼》等。

戶田與永野在《母性》扮演母女，前者失去母親後感到迷失，甚至妒忌女兒擁有母親的故事。昨日二人結伴行紅地氈，戶田穿著黑白晚裝，永野則以金色露肩裝示人，造型同樣高貴優雅，成為鎂光燈焦點。

文：蘇珮欣