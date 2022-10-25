切除腫瘤幸無擴散 蘇施黃患大腸癌三期 下月化療

娛樂組

67歲蘇施黃（阿蘇）與金燕玲2010年公開同性密友關係，兩人共同生活逾12年，經歷不少風浪。主持不少飲食節目和電台節目的阿蘇，3年前離巢商台後轉戰網絡平台，開設煮食頻道分享生活與見聞，開台不久曾公布伴隨金燕玲抗癌，不料阿蘇4日前上載標題為「照腸結果出咗啦！」的新片，公開患了大腸癌第三期。

屙血做體檢 發現患癌

原來阿蘇拍這短片時已完成手術，片中她精神不錯，說話中氣十足。她詳述上月26日入院做身體檢查，照心、肺、腸、胃，報告出來發現患大腸癌，要立即做手術。她住院8日後已回家，下月再接受化療，「點解做檢查？因為屙血，情况就好似痔瘡，屙了約3日停了，個幾月後又屙血，但唔痛，再去睇醫生，醫生話照腸睇睇較穩陣」。

17年前戰勝乳癌

阿蘇2005年曾戰勝乳癌。由於爸爸曾患大腸癌，她擔心遺傳這病及情况惡化，所以做完手術後再做詳細檢查，她說：「周一入院檢查，周三切了大腸轉角位15cm，因這部分有個腫瘤，還抽取了側邊25粒淋巴，其中3粒有感染，醫生早已肯定不是第一期，驗出來是大腸癌三期，醫生做完手術再幫我檢查，幸好驗出癌細胞沒擴散到身體其他地方。」她稱手術後混混沌沌，吊完兩日鹽水，第三日精神好了點，於是要求拔尿喉、鹽水喉進食，「我好鍾意食，還落牀在病房行來行去，行一陣發現房太細，用手撐住腰背行出走廊，因我做微創手術，郁來郁去傷口都不覺得好痛，要感謝醫生、護士及護理人員照顧」。她又讚醫院飲食夠質素，食到不捨得出院。

靠美食保持心境開朗

阿蘇今次面對大腸癌康復治療，表現從容，她笑說：「一個人當你食嘢時覺得自己病，就會好病。我開完刀，咁大個症，仍然笑口噬噬，面色好好，其實最緊要心境開朗，全靠食物，我𠵱家仲有大考驗，要做化療，到時可能無咁得戚，但唔緊要，化療完又擦過，朋友話化療前先吃為敬，化療後再吃為敬。」阿蘇昨日接受傳媒訪問，稱下月初化療，現在身體狀况還可以，生活亦一切如常，多謝大家關心。

與金燕玲互相扶持

金燕玲與阿蘇近年因身體出毛病相繼進出醫院，尤其金燕玲屢遇挫折，2019年患子宮癌一期，做手術切除淋巴、子宮、卵巢及盲腸，要接受6次化療及4次電療，在醫病期間，去年再發現患乳癌，入院切除腫瘤後，又要做「通波仔」解決心臟血管閉塞問題，過程艱辛，多得身邊密友阿蘇陪伴，助她加快康復，今年6月已復工拍電影。