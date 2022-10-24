【開箱】《龍之家族》 離不開血緣爭拗的宮鬥劇

王后難產 閨密變繼母

《龍之家族》說穿了就是血緣正統的爭拗，到底怎樣才算龍族王者？劇中顯示龍族都擁有白金色頭髮，非凡美貌，而且能駕馭噴火飛龍，都被稱為「真龍血脈」，而且對熱的忍耐度極高。劇中開首龍族Targaryen國王Viserys，身處大一統盛世，但他也非長子嫡孫，若順位繼承，他的堂姊Rhaenys才是正宗，但因女兒身，在挑選繼位者的大會議中遭剔除，嫁了給綽號「海蛇」的七國最富裕航海冒險家Corlys，誕下一子一女。Viserys仁厚英明，卻有野心勃勃的胞弟Daemon。Viserys與王后Aemma只有獨生女Rhaenyra公主，Aemma其後多次流產，與Viserys琴瑟和鳴，但後者渴求繼承人，Aemma冒險再懷孕，最後難產，母子雙雙不保。

Rhaenyra與宰相Otto的女兒Alicent青梅竹馬，本是閨密。Otto悉心安排下，Alicent最終成為女王，並誕下3子1女。Viserys對亡妻愧疚等種種原因，跟治下黑黨擁立Rhaenyra公主為繼承人。少女反叛，加上王叔Daemon搞局，Rhaenyra幾乎毁了名聲，破壞許配給「海蛇」長子Laenor的政治婚姻，雖然最後Viserys信任她，逐走Otto，Daemon亦「流放」在外。但Rhaenyra跟御林鐵衛Criston初試雲雨情，卻為後者埋下轉投Alicent陣營的伏線。

《龍之家族》首季一如《權力遊戲》，不缺羶色腥，但畫面過於黑暗，有時根本看不清演員容貌，最受詬病。宮廷鬥爭源於血緣正宗，也有關恩怨情仇，此劇牽引劇情卻來自幾名女角。所謂「欲戴王冠，必承其重」，還是少女的Rhaenyra有過猶豫其實很正常，尤其目睹生母為誕繼承人犧牲性命，對王位怎沒恨意？她跟Daemon自小親密，羨慕後者自由奔放，可以不理世俗眼光，包括不甘受困於政治婚姻，最終暗殺妻子。Rhaenyra最難過的是，看到閨密成為父親枕邊人，還有其他對鐵王座虎視眈眈的滿朝文武及鄰國。

Alicent生活在狹縫，聽命於父親才接近Viserys，並成為王后，其動機卻是曖昧的。Rhaenys被稱為無冕女王，意謂很多人心目中她才是王道正統，只是自己被剔除繼承名單，怎麼堂侄女Rhaenyra又可繼承？她嫁給「海蛇」，兒子Laenor是同性戀，女兒Laena更被Daemon娶去，Laena同樣因為難產，走到火龍前犧牲自己。Rhaenys才是《龍》劇的悲劇人物，Alicent聲稱得到先王遺囑，應由其長子Aegon繼位，在第9集囚禁Rhaenys，有侍衛看不過眼，出手幫忙，Rhaenys才能逃離，並乘龍反抗，沒傷害Aegon，面向Alicent卻留下意味深長的眼神。

公主兒子血統成疑

Alicent真的是謀朝篡位的野心家嗎？又不盡然，她三番四次對朝臣說，Viserys不會想他們殺掉Rhaenyra公主。Alicent與Rhaenyra的怨恨從何而來？關乎她的兒子能否繼承王位，還是不甘心自己規行矩步Rhaenyra卻越軌犯姦淫仍可當上女王？Rhaenyra明知道Laenor是同性戀者，通婚只是一場政治交易，婚前已協議婚後各有各玩。Rhaenyra與號稱七國最強壯騎士的Harwin有染，誕下3名兒子，雖然Laenor都視如己出，但幾名兒子頭髮棕色，均無龍族特徵，朝野一直竊竊私語，唯獨Viserys仍力排眾議，選擇相信女兒。最終Laenor被殺，Rhaenyra和Daemon結婚，到底又是否兩人的陰謀？

Viserys病危臨終前，向滿朝文武及七國代表再次肯定Rhaenyra是合法繼承人，並竭力要一家團圓吃最後晚餐，就是想團結龍族，可惜嫌隙已成大裂縫。Viserys駕崩後，Alicent聯同宰相父親Otto的綠黨等人，擁立長子Aegon為王。今日播出的首季第10集結局，大概就是說Rhaenyra與Daemon跟盟友反抗，掀開之後「血龍狂舞」內戰的序幕，也是龍族因內耗而衰敗之始，後續劇情大概都要在第2季再交代。