苦等16年 靠賤上位 蔣家旻視「反骨琪」代表作 恨奪女配

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

蔣家旻效力無綫16年，苦等發揮機會，2020年憑台慶劇《反黑路人甲》演黑社會大家姐「水姐」，擺脫乖乖女框框，奪得《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員獎。今年參演台慶劇《美麗戰場》，蔣家旻演技大爆發，飾演為求目的不顧親情，用盡陰毒手段陷害別人的「反骨琪」，帶挈她成為近期網上熱搜焦點，演技備受肯定。

蔣家旻稱能夠賤精上身，全靠有好劇本、對白和對手幫助，「當日接到劇本，已覺得『琪琪』無人性又無良心，多得導演寫的對白，我才可以沒有顧忌去到盡，用想像力加自己方式演繹，令角色更衰同賤格」。

受「甘量宏」啟發 演活反骨性格

《美麗戰場》監製兼導演葉念琛，當年在電影《第一次不是你》首次跟蔣家旻合作，兩人相隔10年後碰頭，默契依然且互相信任。能演活「反骨琪」一角，除導演功勞，蔣家旻還要多謝一個人的啟發，「參考了影帝張家輝在劇集《天地豪情》做『甘量宏』奸樣，劇中他說『家咩姐啫！』好經典。還有追看專講女人間鬥爭的韓劇，留意她們的表情和說話態度。記得小時候常看電視劇，腦入面出現《溏心風暴》畫面，都是拍劇前做的準備功課」。她盡量不敢看太多其他劇學做奸人，怕變成模仿便失去自己原創特色，劇中她的「一秒變臉」是入戲後自然流露的。

想演醜女搞笑 擴闊戲路

蔣家旻不介意觀眾投入追劇，憎恨和痛罵她，被封「世紀賤精」反而開心，慶幸沒有白費「日日鬧人鬧到口乾」的200分努力，開心得到認同，抱信心衝擊最佳女配角獎項，「有人覺得我在這圈行得比別人慢，其實如果這角色在早幾年安排給我，未必可以處理到，所以時機剛好。今次是我入行以來，最衰格、最大挑戰、最大發揮的角色，希望是我的代表作。又好似一支強心針，一定想有提名，希望一直延續此氣勢，令我有信心在年底頒獎禮打入最佳女配角5強。不過得獎有好多因素，很難控制」。

經過今次的「反派」大考驗，蔣家旻未來恨挑戰扮演身體有缺陷人士，或拋開形象包袱做醜女演喜劇，擴闊戲路試走搞笑路線，有興趣拍以現代女性面對人生、事業及愛情為題材的劇集，類似《東京女子圖鑑》。

機會難得 專注事業唔恨嫁

蔣家旻入行以來緋聞不多，感情事低調處理。閨密朱千雪、湯洛雯、張嘉兒、岑杏賢都有另一半或已組家庭，依然單身的她未有受好姊妹影響而心急嫁人，「事業與愛情都想同時兼得，但如果要選擇，必然前者優先，因為這兩年難得等到機會，想專注衝事業。我一定要深思熟慮和找到好信任的人才拍拖，否則如果揀了不適合的人相處，連工作和心態也受影響，寧願放棄愛情。沒有愛情我都ok，好享受一個人」。

蔣家旻自爆有桃花運，每年身邊總會出現一至兩個追求者；現時心態不抗拒認識新朋友，但謝絕好姊妹刻意做媒介紹。她說：「為了保護戀情不想有太多壓力，會選擇盡量低調，我不習慣在社交網甫相放閃，當認定對方，可以結婚的時候，例如好似湯洛雯咁穩定，才不介意公開戀情。」

場地提供：Studio Meta

髮型：Jay Cheung@HAIR

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