許志安被重提《保良》與黃心穎拖手合唱 汪明荃自爆續約兩年 愕然Do姐離巢

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

汪明荃（阿姐）前晚擔任大會司儀，演出歌手有許志安、女團After Class、陳潔靈、連詩雅等。阿姐與後輩鍾柔美繼合唱《迷人Pink Lady》後，再合唱《華麗轉身》。阿姐表示歌曲內容表達深情及帶點滄桑，擔心仍是新人的鍾柔美有難度。鍾柔美稱《華麗轉身》是經典主題曲，擔心唱不出那情感，多得Johnny Yim老師教她用另一方式演繹。她亦有重溫阿姐昔日的劇集歌曲，希望下次有機會合唱《熱咖啡》。

阿姐無打算約鄭裕玲食飯

鄭裕玲日前宣布約滿離開效力44年的無綫，想嘗試自由身感覺及新的東西。阿姐對消息感到愕然和預計不到，但未有不捨感覺，「她（鄭裕玲）又不是退休，還有機會見面，不需要刻意為此約食飯。聽說她想自由身，會尊重她意願，她想有選擇地工作，我都是」。阿姐自爆跟無綫剛續約兩年，獲讚鎮台之寶，地位屹立不倒，阿姐謙稱不敢當。提到無綫又少一位經驗豐富的資深司儀，她覺得公司有大量新人，都好叻，記性好又口齒伶利，但要慢慢累積親切感，讓觀眾接受。

許志安盼舉行演唱會

許志安（安仔）經過2019年「安心事件」後暫停工作，早前推出加盟環球唱片後的新歌《人與人之間》，正式復出，前晚參與《保良》演出，他說差不多5年沒入電視城，綵排時開心重遇相識多年的幕後工作人員，互相問候交流養生之道。安仔這次演出，網民重提他與黃心穎2018年在同一節目手拖手合唱《會過去的》片段，安仔說：「不需要想太多，過去的就過去，最重要這一刻、這一秒，做好自己。」他承認不開心階段已過去，現在抱正面心態面對，會用盡200分努力做好自己，過去就讓它過去。

復出第一首派台作品《人與人之間》上榜後成為電台冠軍歌，安仔視為電台贈他的好好禮物，「對我今次是重大鼓勵，沒想過能成為冠軍，或者要有幾多冠軍。希望大家鍾意首歌，因為歌入面講人生都有美好片段和不同階段的經歷」。他被粉絲的支持感動，形容是無價之中的無價寶，會好好珍惜，承諾會唱更多好歌回饋。他透露待疫情再穩，考慮在公司叫外賣，與粉絲聚會。他暫時未打算再開網上騷，盼可以舉行演唱會，但未有確實日期，正積極錄新歌籌備新EP，期望明年上半年推出。

連詩雅出現「腦霧」

連詩雅頂替身體不適的吳若希演出。連詩雅早前確診新冠病毒，康復後首次公開獻唱，沒有影響聲線，但出現「腦霧」後遺症，正服中藥調理身體。她稱生活上好多小事易忘記，試過煮飯將一碟餸放入微波爐，3日後才醒起拿出來。陳家樂計劃婚期在明年中，她表示要從長計議，因年底有工作離港至明年才返，陳家樂亦要拍劇，各有各忙。

炎明熹趕兩場覺充實

炎明熹一晚趕兩場，在另一活動演出後，匆匆趕回電視城，她暫時不覺得辛苦，「日子過得充實，感覺還好，鍾意這種感覺，又可汲取更多經驗，人人有辛苦亦有快樂」。姚焯菲亦覺得目前開心，沒有特別羨慕炎明熹工作忙，希望對方有適當休息。去年After Class首次為《保良》演出，今年分開在不同環節表演，有否覺得個別發展多過似組合？姚焯菲稱正籌備團隊新歌，預告稍後有驚喜給大家。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com