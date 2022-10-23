【開箱】《真劍勝負》 破格檢察官打擊社會不公

自小受不公平對待

《真劍勝負》講述檢察官陳正（都敬秀飾）行事鹵莽，但為人熱血且具正義感。他從小看透社會陰暗面，決心幫助弱勢社群，替他們爭取公義。小時候，他看見老師只愛收受家長送贈貴價禮物，卻把學生撰寫感謝卡扔掉，他因看不過眼，因此捉弄老師。長大後，陳正一心成為劍道運動員，比賽時發現對手利用人脈關係作弊，讓他受到不公平對待。自此以後，他決心剷除社會不義，以檢察官身分對付腐敗同僚。他總是不按常理行動，所以被同袍斥為「惹事精」。

《真劍勝負》全劇共分12集，至今播出一半，劇情圍繞陳正與4名拍檔：中央地方檢察廳的首席檢察官申雅拉（李世熙飾）、天才黑客高鍾道（李施彥飾）、身手不凡的黑幫大佬女兒白恩地（朱寶英飾），以及忠心正直的調查員李哲基（延俊錫飾），合力調查一宗謀殺案。

劇情爽快但嫌離地

案中死者為一名夜店女公關，早有前科的疑犯雖已認罪，但陳正覺得此人並非真正兇手，於是展開調查，卻遭檢察廳次長李章源（崔光一飾）阻撓，更把案件轉交另一檢察官吳道煥（河俊飾）負責。

吳道煥奉命把案件迅速審結，陳正則被投閒置散，調職到檢察廳的書信服務部，但他未有因此放棄調查，更發現真兇可能是李章源，於是竭力尋找證據。李曾跟死者見面，但在真相大白前，李竟自殺身亡，陳正相信他並非畏罪自殺，真兇另有其人，劇集後半部將集中緝兇過程。

劇集有趣之處在於陳正的破格行事方式，他主張「如果法律無法約束壞人，就用劍道決一勝負」，有時知法犯法，也要把疑犯歸案，例如在第2集，他綁架受賄警察，嚴刑拷問線索，還為阻止案件目擊證人離開韓國，不惜違反航空條例，阻止飛機起飛，他被捕後即趁機偷走。

又如第3集，陳正在李章源辦公室投放催淚彈，暗中偷走其犯罪證據。陳正的「以惡制惡」手法，雖然大快人心，但情節太離地，如此任意妄為的檢察官，理應早被監禁。值得一提的是，劇名《真劍勝負》頗有意思，取自陳正的姓氏「陳」與檢察官的「檢」韓文發音，有正義檢察官與腐敗檢察官對決之意，亦可代表檢察官陳正的簡稱「陳檢」。

收視一般口碑不俗

《真劍勝負》是D.O退伍後首部電視劇，也是他繼古裝劇《百日的郎君》後相隔4年的新作。歌手出身的D.O，自2014年參演韓劇《沒關係這是愛情》後，因為演技出色，成為戲劇界搶手貨，他曾參演電影《逆權師奶》、《與神同行》、《我的麻煩大佬》及《勁舞Dancing 癲》，均有不俗口碑，因此被譽為韓國男團中演技最出色的代表人物。

D.O為新劇放下偶像包袱，改以鬈髮和花俏造型示人，展現其離經叛道的個性，雖然新劇收視暫時最高只有5%左右，但因口碑不俗，是對其演技的肯定。另外，D.O主演兩部電影《The Moon》及《不能說的秘密》，有望在今年底或明年初在韓國上映。