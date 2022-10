新碟推出未夠24小時 破Spotify單日最高播放紀錄 Taylor Swift疑借歌剖白流產傷痛

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift剛於前日(21日)推出第10張個人專輯《Midnights》,上架未夠24小時,已刷新音樂串流平台Spotify單日最高播放紀錄,成績斐然。自新碟推出後,有歌迷化身柯南,發現其中一曲《Bigger Than The Whole Sky》,歌詞疑似暗示她曾經歷流產傷痛;另一首《Glitch》內容提到她跟《爭寵》男友祖艾雲(Joe Alwyn)共度2190日,換句話說即是2016年10月21日正式拍拖,難怪她選擇這日出碟,藉以紀念。