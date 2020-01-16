新碟推出未夠24小時 破Spotify單日最高播放紀錄 Taylor Swift疑借歌剖白流產傷痛

Taylor Swift曾經表示，《Midnights》是她在人生中13個無眠晚上所創作的歌曲，經歷了噩夢與甜蜜的旅程。新碟收錄13首歌曲，她說最喜愛《Anti-Hero》，歌詞談及自己的隱憂與不安，MV亦於前晚首播。《Midnights》在美國時間凌晨上架後，其後再推出加長版本《Midnights（3am Edition）》，收錄多7首新歌（合共20首作品），據Taylor Swift解釋「這是我們在創作13首歌曲的奇妙旅程中，同時寫下的作品」。

過來人聽歌有共鳴

在7首新歌中，網民的談論焦點落在《Bigger Than The Whole Sky》之上，歌曲的主題是「失去」，有心水清的網民發現它的內容似在剖白母親經歷流產後的悲痛情緒，歌詞提到她淚流滿面的原因，「再見再見再見……我們相處時間太短……永遠無法再見……是因為我沒有禱告，所以衪要帶走你，令你的一切化成灰燼」。

有自稱曾經流產的網民稱：「對我來說，這是一首關於流產的歌曲，令人心碎的歌曲。」亦有人留言和應，並勸告其他歌迷「如果有相同遭遇的話，最好先帶備紙巾，才好欣賞此歌」，苦澀歌詞惹起過來人的共鳴；不過，也有網民認為歌迷太敏感，就算歌詞談及流產，亦未必代表是Taylor Swift的親身經歷。

多首新歌談及男友

相比之下，另一首新歌《Glitch》則甜蜜得多，歌詞暗示她跟英國男友祖艾雲在2190日前正式拍拖，「我們原本只是朋友，你並非住在這個城裏，但我可以在周末去探你，視乎我的心情和環境吧」。二人緋聞由2016年秋天開始瘋傳，正好跟歌詞所指的「2190日」不謀而合；另外，歌詞又提到「血月」，有網民化身柯南，發現2016年10月21日正好出現過同一天文現象。

除了《Glitch》之外，美國《娛樂周刊》記者亦參與「估歌詞」遊戲，推斷新碟收錄其他作品如《Mastermind》和《Paris》，內容都跟祖艾雲有關，至於孰真孰假，且看Taylor Swift日後接受傳媒訪問時，會否願意開估了。