《全城一叮》決賽奪40分大勝黃建東 林子超跳鋼管舞曬最赤裸一面

林子超這次演出還衝破心理關口，曾做過開胸手術的他表示首次展露疤痕，平時在社交網上載照片會P走，今次想將自己最赤裸一面送畀《全城一叮》舞台，也感恩有這舞台給他追夢。他的感言贏盡全場掌聲，馮盈盈說：「You are perfect，完全不覺這是你的缺陷。」伍詠薇說：「這個是你生命一部分，不要驚，接受它。」

黃紫恩劉展霆「小丑CP」險勝

上演「舞林」激戰的黃瀅仴與吳兆麟對戰黃紫恩與劉展霆，兩隊表現出色，分數咬得緊，最終黃紫恩與劉展霆獲34分，以1分之微險勝。黃紫恩與劉展霆以組合「5minz」出戰，他們化身「小丑CP」舞出瘋狂愛情故事，不單造型搶鏡，表演舞蹈同樣好癲，擅長Breaking的劉展霆做出Lock頸接着倒立動作，黃紫恩則大跳貼身辣舞，看得馮盈盈瘋狂尖叫。伍詠薇大讚成件事好曳，兩人沒誰搶誰風頭。劉展霆透露練習時弄得大髀、手腕、腰、膊頭及膝頭等周身傷，出賽前要食止痛藥頂硬上。

娛樂組