開箱：《魔戒：力量之戒》 史上最貴劇集 人獸魔仙大戰掀序幕

78億港元拍5季

彼得積遜（Peter Jackson）執導的《魔戒》電影三部曲改編自托爾金（J.R.R. Tolkien）同名小說，全部叫好叫座，尤其最後一齣《王者再臨》，在奧斯卡獲11項提名，結果全部奏凱，包括導演獎，並且是首部魔幻片贏得最佳電影，也是繼《教父II》後，第2齣續集掄元。《魔戒：力量之戒》則以托爾金原著小說的中土第二紀元為藍本，亞馬遜早於2017年底買下劇集版權，而且投資逾10億美元（約78億港元），準備拍成5季劇集，號稱史上最昂貴電視製作。

號稱《魔戒》電影系列前傳的劇集版，片中部分角色會出現在劇集版，像金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）飾演的精靈女王Galadriel，正是劇集《魔戒》的主角，為其過去補白，包括她敬愛的兄長在征戰魔王Morgoth中陣亡，她深信後者的得力助手Sauron未亡，並帶兵搜索其下落。在北方荒漠找到其足迹，可是手下已厭戰，遂回到精靈國Lindon。國王宣布戰事結束，但Galadriel深信Sauron未除，始終是隱患，遂在分隔之海跳船，準備游回中土，最終被破船上來自南方國的人類Halbrand所救，兩人又遇到海難，最終登上島國Numenor將領Elendil的船。Numenor的國王曾聽命精靈族一起作戰，但病危，由女兒Miriel攝政，其間Galadriel發現Halbrand原來是南方國王。Galadriel企圖說服Miriel派兵到南方拯救當地人類。

誰是魔王 結局揭盅

劇中另一條線是精靈族的Arondir與南方人類Bronwyn發生感情，後者是治療師，育有兒子Theo。當南方受到半獸人攻擊，Arondir跟他們一起抵抗。第3條主線則是哈比人Nori與朋友Poppy發現「從天而降」的巨人，並盡最大努力讓他跟族人一起生活及遷居。劇中還有一條支線是半人半精靈的Elrond，既與Galadriel是好朋友，亦是矮人族王子Durin的摯交，並從矮人族那裏盜取了秘銀回到精靈國製造魔戒。

《魔戒：力量之戒》最大懸念到底誰是魔王Sauron？會是從天而降的巨人嗎？如果不是，那Sauron是誰？為免打擾觀衆追看雅興，在此不贅，只能說結局會給觀衆「驚喜」。會拍攝5季的《魔》劇，涵蓋Sauron崛起，島國Numenor被淹沒，魔戒的出現，以及精靈與人類最後一次結盟；從首季8集來看，還在「序言」階段。除了Galadriel和Sauron外，電影版中出現的Isildur也是劇中的關鍵人物之一，不過在首季講述南方與半獸人的戰役後，他生死未卜，相信下季將會再交代。