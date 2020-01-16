疫情改變心態 結束44年賓主關係 鄭裕玲親證離巢TVB：想試新嘢

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昨日傳出65歲Do姐約滿離巢TVB，結束賓主關係。她如常主持商台《口水多過浪花》，開咪便先公布不續約。她說：「我服務咗TVB 44年，到續約嘅時間，我就決定唔續約。咁點解呢，本來呢件係好小嘅事，合約滿唔續約，但到底喺呢間機構44年，點解唔續約呢，為免令大家有誤傳，亦知道有好多朋友關心我，不如我講一次。」

Do姐提到3年疫情，心態改變，想法也不同，尤其今年覺得有好多計劃不似預期，加上這幾年很多人離世，想到自己有些事想做，但礙於合約關係，不可以做就有些可惜。多年來跟TVB合作，公司對她很好，自覺不合適的節目，可以講唔做，但始於簽了合約，一定要完成。她曾提過不能去旅行，就算去，也不可以隨意玩多久，如公司有節目叫到做，她就要做，這是合約精神。

「有少少掙扎 無唔開心」

Do姐說：「我體驗咗3年，又簽咗同一間公司咁耐，唔知自由身嘅感覺係點。咁啱合約滿，就不如試吓做自由身啦！」她稱離開無綫並非跟誰不開心或有什麼不好，她最後一次跟TVB交代不續約的決定時都開心，將來有節目合適，也會再合作。她會繼續工作，但不會再跟任何公司簽長約。被問到決定離巢時有否掙扎？她坦言諗咗好耐，但天下無不散之筵席，情願現在可以決定的時候做決定，會掛念台前幕後的同事，但非並不再見，有機會也會返TVB做節目。她說：「掙扎當然有少少，有幾多個人可以在一間機構服務44年，但覺得𠵱家係啱嘅。公司好好，好接受同尊重我嘅決定，高層都問咗我幾次，是否真係有這個決定。我哋最後係開心嘅，無難受感覺。老實講，喺一間機構咁耐，唔好話44年，4年都總會有好開心或者唔開心嘅日子，但絕對唔會因為咁樣而離開。」

續任《口水多過浪花》主持

離開TVB有新開始，Do姐稱很多嘢未試過，不排除一切合作可能，「無論跟哪間機構合作或做什麼工作也可以考慮，想試新嘢。多年來在TVB，過往未試過的也可以傾」。Do姐搞笑說要在節目落廣告，邀約工作可在她的社交平台私訊，包括演舞台劇或明年的《叱咤頒獎禮》。

Do姐為商台《口水多過浪花》任主持也逾10年，一星期5天工作，但她沒嫌困身，她說：「第一就係我𠵱家好鍾意做訪問，可以見到好多唔同嘅人，增進知識。另外一個最大原因，係我哋呢個節目有4個人，如果我真係要放一個長假，相信商台都會好明白。而且做電台嘅靈活性大啲，唔使出樣，簡單好多。」

金馬金像影后兼奪視后

Do姐1978年於佳藝電視倒閉後加盟無綫，曾主演多部膾炙人口的劇集，如《網中人》、《流氓大亨》等。Do姐移民加拿大，1992年回流香港及再效力無綫，2000年跟黃子華拍劇集《男親女愛》創佳續，並成為視后，之後再沒拍劇。

Do姐是香港電影黃金時期最紅女演員之一，片酬冠絕其他女星，更是1980至1990年代拍片最多的女演員。1988年，她憑《月亮星星太陽》成為金馬獎影后；1991年再憑《表姐，妳好嘢！》成為香港電影金像獎影后。她做主持同樣出色，是大型節目的金牌司儀。