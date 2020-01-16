讚鏡仔ERROR成功非單靠運氣 張繼聰：他們承受好多壓力

張繼聰稱今次拍《季前賽》與MIRROR和ERROR合作愉快，大讚他們態度好又努力，成功非單靠運氣。知道MIRROR成員似仍受演唱會意外事件困擾，張繼聰亦愛莫能助，「坦白講，沒什麼人遇過這種事，我都好難去給意見。不過點都好，他們在我心目中是同行，又是年輕人，雖然入行不久，但做得好好；他們承受好多壓力，很多苦處大家不知，不止是大家看到的一面。希望他們慢慢成長，經過今次慘痛，再慢慢行番出來，調整自己。在這行他們剛開始，還有一段長時間，希望觀眾支持和留些空間」。

193承認事發後心情沉重

ERROR成員193（郭嘉駿）承認事後大家心情好沉重，故要求停工休息，「大家休息完，夾個時間等準備好就行番出來」。他透露手上有3項工作，包括拍節目及新劇，預計11月底完成，之後專心籌備12月新大計。

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com