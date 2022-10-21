【開箱】《黑亞當》 狄維莊遜獨腳戲 正義協會淪閒角

英雄背後隱藏「洋葱」

繼《幻險森林奇航》後，導演贊美哥勒施拉（Jaume Collet-Serra）再跟狄維莊遜合作《黑亞當》，故事講述公元前2600年的虛構文明國度「卡哈達」，在暴君統治下民不聊生，他為一己私慾，鑄造邪惡王冠，更要舉國為奴，日以繼夜開採擁有神奇力量的無限礦石，最終官迫民反，加上巫師把天神力量賜予奴隸提斯亞當（狄維莊遜飾）後，助他一舉殲滅暴政，成為民族英雄。原來歷史背後有「洋葱」，留待觀眾入場細味。

事隔5000年後的今天，卡哈達受到外國勢力「國際幫」入侵，人民再次陷入水深火熱，提斯亞當受到召喚重生，輕易消滅國際幫，他的強橫武力卻惹起美國政府關注，於是派遣超級英雄團隊「美國正義協會」出手，要求對方投降，否則難逃一戰。結果又是不打不相識的橋段，雙方經過口舌之爭、拳來腳往，到最後聯手對付終極奸角，過程熟口熟面，正如外國影評人所講，《黑亞當》全靠狄維莊遜獨力撐起整部電影，正義協會淪為閒角，實在浪費。

皮雅斯演得幽默睿智

在DC電影宇宙裏，除了港迷熟悉的正義聯盟（成員包括超人、蝙蝠俠、神奇女俠等）外，《黑亞當》首次引入美國正義協會，請來「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演命運博士、《NASA無名英雌》艾迪士荷治（Aldis Hodge）扮演鷹俠、《愛的過去進行式》諾亞森迪尼奧（Noah Centineo）是原子粉碎者，《毒癮女孩》昆迪莎施雲杜（Quintessa Swindell）則是旋風。

戲中命運博士跟鷹俠雖然經常鬥嘴，看似吵吵鬧鬧，其實感情深厚，能夠預視未來的命運博士更因得悉鷹俠下場，最終作出驚人舉動，可惜劇情欠缺鋪排，觀眾難言感動。不過，皮雅斯布士南表現值得一讚，演活命運博士的幽默和睿智；反觀艾迪士荷治扮演鷹俠，能力不足卻鹵莽衝動，難以令人留下好印象。

黑亞當原定在2019年上映《沙贊！神力集結》登場，根據漫畫原著，他是超級英雄沙贊的宿敵，後因華納電影公司決定把角色分拆，拍成獨立電影，於是把一切推倒重來，無論角色背景與立場都跟原著有着極大改動。漫畫黑亞當是個腐敗的古埃及王子，也是令人聞風喪膽的反派，隨着他的人氣上升，作者逐漸為他「洗白」，變成反英雄角色，至於電影更把他塑造成為人民爭取自由的「男神」，所謂亦正亦邪的反英雄氣質，幾乎蕩然無存。

為超人戰黑亞當鋪路

事實上，黑亞當與沙贊關係密切，兩者均獲巫師賜予神奇力量，只要大喊一聲「沙贊」，便可由凡人變成超級英雄。究竟在明年3月上映《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods），黑亞當會否亮相，正式跟沙贊碰面？實在令人好奇。

可以肯定的是，狄維莊遜早前接受美媒Variety訪問，承諾會盡力令「超人大戰黑亞當」戲碼出現，「這亦是我接拍《黑亞當》的主要目的」，結果他的諾言已實踐一半，因為在片尾彩蛋中，亨利卡維扮演超人驚喜現身，從兩大強者的簡短對話已充滿火藥味，大戰一觸即發，令人對《黑亞當》續集充滿期待。

不過，由於《黑亞當》故事頗為政治化，成為外國影評人口碑兩極的原因之一，電影背景是卡哈達人民為爭取自由而推翻暴政的歷史，同時透過美國正義協會到當地執行任務，暗諷美國是世界警察的意圖亦相當明顯，結局更有黑亞當一拳轟爆王座，充滿廢除帝制的象徵意義，對比英女王伊利沙伯二世逝世後，英國再次掀起王室去留爭議，這個巧合難免令部分觀眾感到不安和憤怒。

上映日期：10月20日