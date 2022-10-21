下月出自傳揭濫藥酗酒 爆腸入院靠人工心肺續命 《老友記》馬修派利：存活率曾僅2%

去年為慶祝《老友記》播出25周年紀念而製作的特備節目《老友記：當我們又在一起》，令劇中飾演Chandler的馬修派利再度成為談論焦點，原因是節目播出前，他先接受《人物》雜誌訪問，網民發現他說話口齒不清，而且神情委靡；節目播出後，他又宣布跟未婚妻Molly Hurwitz解除婚約，身心健康問題令人擔憂。

人工肛門助戒藥癮

《人物》雜誌昨日率先公開馬修派利新書部分內容，包括他在廿來歲拍攝《老友記》期間，已受濫藥問題困擾，「曾經每日服食55粒止痛藥，導致體重只有128磅」，有傳他自1997年發生意外，令他對止痛藥上癮。

馬修酗酒問題亦相當嚴重，他說：「如果有警察登門跟我說，今晚再飲酒的話，就要把我送入牢獄，我相信我會立即執行李準備坐監」。

長期濫藥酗酒的後果，最終導致馬修派利的結腸爆裂，住院數月期間，他曾昏迷兩星期，一度依靠人工心肺維持生命，就算出院後9個月，仍得安裝人工肛門，醫生「恐嚇」他說，下次當你想食止痛藥的時候，請幻想自己下半世都要繼續使用人工肛門，或許便能克服藥癮。

神秘嘉賓宣傳新書

馬修派利亦轉述主診醫生曾跟他的家人說，他入院時的存活率只有2%，「跟我同日接受治療的4個病人，都有使用人工心肺，最後都逐一離世了，為什麼只有我能活下來？應該有某種原因的」，於是他決定撰寫自傳，希望引起其他患者的共鳴，盡快尋求治療方法。

為了宣傳自傳，馬修派利下月將在紐約、華盛頓及多倫多等地舉行發布會，實行以書會友，屆時由他分享新作內容，亦會邀請神秘嘉賓到場打氣。

向隅者亦無需失望，他已透過社交媒體承諾，活動將作網上直播，好讓更多人能夠了解濫藥和酗酒的影響，盡快作出改變。