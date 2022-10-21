88歲「黃梅調歌后」靜婷夢中離世 女兒遺憾疫後沖繩旅行無法實現

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靜婷女兒Ivy接受台灣傳媒訪問，她說︰「媽媽是自然老化去世，她這些年來過着退休生活，偶爾跟朋友吃飯、喝茶、聊天。原本我們還計劃疫情結束後一起到日本沖繩旅行，現在無法實現了！」Ivy透露靜婷是個開明的母親，愛接受各種挑戰，60歲時曾瞞住她考車牌、滑雪及跳傘，平日最喜歡看足球比賽和美國NBA籃球賽。Ivy最喜歡母親的歌曲《紅與藍》，她說︰「感謝粉絲對母親一直以來的支持與愛護，希望大家永遠記得靜婷的歌聲。」

倫永亮︰相處好開心

倫永亮獲知靜婷離世大表傷感，他說：「我知道每個人都有走的一天，但是我好難過，希望她在另一地方活得更好。」他稱與靜婷姐姐曾於2000年合作開音樂會，大讚對方是隨和的前輩，大家相處好開心，閒來試過多次一起打麻將，又知道她很喜歡小動物，他說：「我好喜歡聽老歌，她所唱的《癡癡地等》和《紅與藍》陪住我成長。」

為張偉文確診爆喊

張偉文經理人方俊表示，昨早接到Ivy通知其母靜婷離世消息，但暫時不敢轉告張偉文，怕他不開心，他說：「張偉文曾為靜婷紅館演唱會擔任嘉賓，所以靜婷姐姐一直好關心張偉文，今年2月張偉文因感染新冠病毒入院，她也有來電慰問，還緊張到在電話中喊，並叮囑我要好好照顧張偉文。」

靜婷原名郭大姝，1934年生於四川，為四川省姓郭官員之女，自小受良好教育，1949年隨家人到香港，因為家裏經濟問題，17歲開始到夜總會唱歌，為了隱蔽身分，改用母親的「席」姓，後取藝名「靜婷」投入歌唱界。後來為電影插曲做和聲伴唱，因聲線優美，1957年後擔任電影幕後代唱。在電影《黃花閨女》為于素秋代唱插曲《春五娘》，又於《小野貓》為女主角丁瑩代唱《搖船曲》等。

最搶手幕後代唱

在黃梅調電影高峰時，靜婷成為最搶手的幕後代唱人，林黛、樂蒂、尤敏、李麗華都曾在她的歌聲中演繹電影。1959年，她與江宏演唱電影《江山美人》插曲《戲鳳》及《扮皇帝》，奠定「黃梅調歌后」基礎。1963年，她在李翰祥導演的黃梅調電影《梁山伯與祝英台》中擔任樂蒂的幕後代唱，廣受歡迎。1972年，靜婷淡出樂壇到美國照顧獨生女。1980年代復出，灌錄了3張唱片，銷售理想並獲得金唱片。之後又開過多次演唱會，最後一次在台灣露面是2017年，在《寶島回想曲 周藍萍經典作品演唱會》中獻唱。

曾灌錄近萬首歌

鄧麗君、鳳飛飛及劉文正等歌手都翻唱過靜婷於1960年推出的《我的心裡沒有他》，這首歌改編自外語歌《Historia de un Amor》，至今傳唱度超高。靜婷的歌唱變化多，所唱歌曲之多也冠中國歌唱界的紀錄，至今共唱過近萬首歌，單單在1963年至1966年已灌錄逾700首歌曲。她的經典名曲有《紅與藍》、《戲鳳》、《扮皇帝》、《毋忘我》、《寂寞》、《明日之歌》、《花田錯》、《溫柔鄉》、《多情河》、《青山對我笑》、《豆腐西施》、《昨天》、《夜香港》等。