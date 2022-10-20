蘇玉華首次演律師覺有難度 林海峰倫敦偶遇老婆彭羚製造情趣

月底偕潘燦良往蘇梅度假

阿蘇表示未演過律師角色，覺得有難度，因富挑戰才接拍，且難得跟Jan等未合作過的一起演出；加上導演何爵天首次執導長片便向高難度題材挑戰，她認為值得支持。阿蘇丈夫潘燦良也有來捧場，稱老公剛完成50場舞台劇《最後的禮物》，要好好休息，所以月底會往蘇梅享受陽光與海灘，「很興奮，上次去旅行已是2020年初。（有否多下廚慰勞老公？）沒有，反而出街食，因為他演出期間，我都食自己。他演罷舞台劇沒瘦，反而體能好了」。

何時再演舞台劇？阿蘇表示舞台劇、電視劇和廣告都有接洽，現在看劇本階段，選最有發揮和挑戰才做，最快明年才會開工，因目前正在浸大授課， 「疫情令很多人停下來，我沒有，反嘗試到新東西，很開心，希望明年一切回復正常，自由自在，做什麼也可以」。

Jan拍攝期間剛爆疫壓力大

Jan對上一次拍戲已是2017年，《正義迴廊》製作班底及一班舞台劇演員，是吸引他參演的主因，「難得與一班舞台劇演員合作，從他們身上有很多斬獲」。拍攝期間剛爆發新冠疫情，要在密閉空間拍法庭戲，大家都好緊張，壓力很大，「當時我還要返電台，擔心染疫影響到其他人，幸好順利完成」。

Jan將於12月與潘燦良重演舞台劇《短暫的婚姻》，他興奮說：「如魚得水，兩公婆輪住招呼我，輪住合作，夫復何求！不過我在《正義迴廊》和阿蘇對手戲不多，希望有機會合演舞台劇，多些互動。」今次《短暫的婚姻》潘燦良只導不演，Jan表示要重新認識另一個潘燦良，今次是對方第二次執導舞台劇，應有很大挑戰，「兩星期後開始綵排，重演劇本改動不大，但事隔多年，台辭已全部忘掉了。（期待演出？）所有工作都期待完成」。

Jan早前參加倫敦馬拉松，沿途不停獲港人支持打氣，他跑步亦不忘向支持者派心心？Jan稱他們是為所有參加者打氣，「我當他們為我打氣，所以跟他們打招呼，但也很窩心」。問到太太彭羚是否同行？他笑言是偶遇，「大家相處多年，要製造緣分才有情趣，人都變得青春」。他下個目標是明年可以在柏林跑馬拉松。

記者：柯美