被指與查理斯密謀逼退英女王 觸怒前英揆馬卓安 Netflix稱《王冠》以歷史事件為基礎

《王冠5》將描述1991至1997年英國王室的重要事件，演員亦換了新一批，包括《哈利波特》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）飾演英女王伊利沙伯二世，《教廷白煙》尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）演菲臘親王，《霓裳魅影》里絲莉雯慧（Lesley Manville）演瑪嘉烈公主，《盜墓者羅拉》杜明尼衛斯（Dominic West）飾演查理斯王子，《天能》女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）演戴安娜王妃，以及《迷幻列車》尊尼李米勒（Jonny Lee Miller）扮演英揆馬卓安。

違反新聞守則訪問疑劇中重現

1991至1997年期間，王儲查理斯與戴安娜王妃的婚姻，以及後者在巴黎發生車禍，最受關注；其中戴妃1995年接受英國廣播公司（BBC）訪問的片段受爭議，當中她首次親述與查理斯之間存在第三者卡米拉，亦承認自己有婚外情，造成轟動。去年重啓調查後證實當年專訪戴妃的記者巴希爾（Martin Bashir），以不當行為和違反公司新聞守則而獲得訪問機會；威廉王子去年曾指出，該訪問片段不應該再在電視上播出。《王冠5》早前公開的先導預告，有疑似戴妃接受電視訪問的鏡頭，有消息人士稱威廉王子對此不滿，認為Netflix企圖利用這「誘騙訪問」牟取暴利。Netflix及《王冠》劇組表示，戴妃的訪問具有歷史意義。

據英媒報道，《王冠5》劇情還提及當時的王儲查理斯企圖拉攏時任首相馬卓安，密謀逼英女王退位。馬卓安對此不滿，並發聲明指劇情「有害且惡意的虛構故事」，澄清跟查理斯從未就已故英女王可能退位有過任何討論，「當時的威爾斯親王不可能、也從未提出如此不恰當的話題」。英女王的御用傳記作家William Shawcross亦指Netflix及《王冠》系列的監製兼編劇彼得摩根（Peter Morgan）發起「用謊言」摧毁君主制的運動。

不過Netflix及《王冠》劇組日前表示，該劇一直以歷史事件為基礎，「第5季是部虛構的戲劇化作品，試想一下，對王室來說十分重要的10年間，一段已獲記者、傳記作者和歷史學家仔細審查和充分記錄的時光，幕後還可能發生什麼事」。