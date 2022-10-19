被指補妝拒對戲鬧不和 陳瀅諷方力申扮幽默累事

小方拒評舊愛曬泳照

小方被指不滿陳瀅拍攝時為補妝拒對戲，他連聲否認；陳瀅怪對方懶幽默，所以出事。小方強調二人沒有不和，但還是會買蛋糕向陳瀅賠罪。談到劉佩玥在社交平台上載與她和陳曉華的泳裝合照，陳瀅稱當日是小方和朱晨麗在有泳池的總統套房拍親熱戲，她們不想浪費美景，便在泳池拍照。有網民嫌欠睇頭，小方笑說網民是貪心的，但他認同。

陳瀅稱之後3人再相約到沙灘，拍的照片較有睇頭，若劇集有好收視會考慮公開。談到小方舊愛鄧麗欣（Stephy）日前也上載泳裝相賀電影報捷，他即封嘴；陳瀅趁機反擊，大讚Stephy很靚，「我有她一半咁瘦就好了 」。小方可認同？他說：「沒有補充。」

陳瀅籲觀眾耐心收看

《美麗戰場》在內地視頻網評分很低，被封「史上最差TVB劇」。小方說：「咁威？」陳瀅演技被指是最大敗筆，小方力撐拍檔，說雖然蔣家旻的角色最突出，但覺得陳瀅演得最好，她的角色由善良變到不擇手段很難演，「看得出她做了好多功課，我很撐她，真心覺得她做得好」。陳瀅表示有很多不喜歡的評論，可能是演後生時的阿寶，不是觀眾平常見的她，不習慣見她善良，「好人難做，以前很少被人講到咁極端，希望大家給少少耐性看到最後，看完會有不同感受和想法」。

蔣家旻否認壓力爆煲求醫

蔣家旻飾演「反骨琪」一角相當搶鏡，透露會奸到尾，更稱其表哥覺得她太奸，看完頭一星期已經停看，「最初看有網民說憎我個角色都幾開心，後來有人直接說憎我，開始擔心大家誤以為我真人都是那麼衰，所以會有少少負面情緒出現」。蔣家旻被指奸到壓力爆煲找名醫求救，她否認，澄清多年來都有看中醫調理身體，不用工作時會每個月看一次，同演奸角無關。

問到角色演出獲好評，可有信心在頒獎禮得獎？蔣家旻說隨緣，現時雖有不錯反應，但沒有自我膨脹，見網民支持已覺得贏了，「希望可入到最佳女配角和最受歡迎電視女角色5強，不介意公司增設最乞人憎角色，我應該實至名歸」。談到劇集在內地視頻網評分勁低，陳瀅演技遭狠批，蔣家旻說沒有留意其他地方評價，只知香港收視幾好，可能口味不同，並力撐陳瀅演得很好、很用心，希望大家給點耐性看下去。

記者：陳釗