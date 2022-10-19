伙邱士縉Frankie拍劇招妒忌 麻甩沈殷怡愛打機隊啤 零「仙氣」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

28歲的Shirley首次飾演母親角色，為《野人老師》獻上第一次剪短髮，「這是我人生以來最短頭髮的一次，想營造媽媽成熟的感覺」。不少女藝人，特別是後生的都抗拒演母親，Shirley稱接拍時完全沒猶豫，反覺是新挑戰，「對我來說很難，角色講我身為妻子和母親，這些都是我未經歷過的，所以看劇本時有很多位都不理解。角色『何滿兒』並非一個普通媽媽，她有很多理想，因而有很多矛盾，事前特意請教母親和身邊的媽媽朋友會如何取捨和犧牲，聽完覺得母愛真的很偉大，我從角色中領略到的只是皮毛」。Shirley希望透過角色鼓勵大家當了人妻和母親的同時，都可以不犧牲其他事情，繼續追尋夢想，並大讚劇中10歲兒子乖巧，合作不吃力。

兩鏡仔貼地無「偶包」

Shirley與MIRROR成員Stanley及Frankie演有同樣理想的大學同學，後來她跟Stanley成為夫妻，Frankie一路鼓勵她追夢，3人有不少對手戲。Shirley大讚兩鏡仔是很努力和專業的演員，比大家平時在MIRROR見到的Stanley和Frankie，二人私下其實很貼地，毫無「偶包」，一個是「幽默男」，另一個是「暖男」，「今次是我們首次合作，以往看Stanley演出覺得他是肌肉型男，好像幾嚴肅，但認識後，發現原來很幽默和充滿活力，就算拍到三更半夜，停機後他依然可以跳舞，非常搞笑。Frankie給我一個『暖包』的感覺，我們都有鼻敏感，他見我病發會主動給我藥紓緩，覺得可同時跟他們合作是很幸福的事。身邊朋友都非常羨慕我，還叫我把老公還給她們」。

不介意另一半掙錢少過自己

劇情講述Shirley與Stanley離婚收場，現實中的她對婚姻充滿憧憬，自細受父母影響，明白婚姻除了愛之外，最重要是信任、包容、遷就和溝通。談到她內外兼備，有學歷又樣靚身材正，對未來老公是否要求很高？Shirley自言要求不高，對方最緊要有上進心、專一和有方向感，因為她是一名路癡，「曾說想找高瘦白淨、戴眼鏡有少少哨牙的男仔，但一直沒遇到，不過樣貌會隨年華老去，還是覺得性格最緊要，掙錢比我少也不介意」。28歲的Shirley入行至今3年多，一直單身沒拍拖，目前以工作行先，婚姻事宜30歲後再想。

獲益良多 無悔入行

當初毅然放棄律師高薪厚職選擇投身娛樂圈，3年多過去，Shirley從未後悔當時的選擇，「初入行時，跟家人說給我5年時間試試，沒想到愈試愈沉迷，無論主持和演員，都令我大開眼界，獲益良多，這是其他職業找不到的。律師的確曾經是我的後路，令我有勇氣踏入演藝圈，但這個身分現在未必可以令我離開的原因，現在有其他更大的動力讓我支撐下去」。問到身材經常成為焦點，會否介意？Shirley承認開頭會不習慣，因無論在節目花了多少努力，大家焦點都在她的身材，但後來正面想，這個可能會成為大家認識她的途徑，從而發現她的不同面向。

公司下令 嚴禁不修邊幅

身為不少人心目中的女神，Shirley私下一點「仙氣」都沒有，自揭麻甩一面，「其實我很宅和愛打機，又愛劈啤酒，有時還不修邊幅，所以身邊沒有朋友覺得我是女神」。她曾試過穿睡衣著膠拖回公司，碰巧當日公司的偶像團體也在，大批粉絲在門外守候，當時有粉絲找她合照，令她很尬尷，事後被經理人下令不准再穿成這樣回公司。

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