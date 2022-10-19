「千萬男主角」唔恨拍《緣路》續集 岑珈其寧原班人馬開新戲

談到之前容貌被網民攻擊，現在是否吐一口烏氣？珈其笑言都是一樣，他不會因此變靚仔，反而開心多了人欣賞這部戲。雖然電影成績理想，但珈其覺得現已很圓滿，沒需要開拍續集，寧願原班人馬開拍另一個故事，會更有趣。蘇麗珊想演珈其家姐，並笑稱：「我可以盡情罵他、寸他，因為他的樣子看來怎樣都不會生氣。」珈其提議二人演父女，「講我由未來穿越回來探女兒」。

釜山之行大開眼界

談到早前到韓國出席釜山國際電影節，珈其說此行不止大開眼界，還很充實，來回連搭飛機時間只有兩日一夜，故不要說購物，連出外吃一頓飯的時間也沒有，但很滿足，能見識如此大型頒獎禮和行紅地氈，又見到眾多專業演員，最開心是可與其中一個偶像宋康昊合照。問到今次合照，下次會否想合作？珈其承認當然想，但隨緣，若有機會真的三生有幸。

雖然最終失落「亞洲內容大獎」最佳男配角，由《魷魚遊戲》朴海秀奪得，但珈其絕對沒有失望，「此趟沒有抱着有機會贏的心態去，是見識的心態，而且朴海秀坐在旁邊，還一起見證公布的重要時刻，已是最大榮幸、很享受，我都想他贏」。蘇麗珊聞言很羨慕，見到拍檔獲提名也感興奮，希望自己將來也有機會參與。

記者：陳釗