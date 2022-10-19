古天樂與「高達之父」合作出漫畫

生日傳統家中食飯再拍全家福

古仔獲英國《倫敦東亞電影節》頒發「亞洲影壇傑出成就獎」，《明日戰記》亦成為閉幕電影，古仔將於本月底前往當地親自接受獎項，「門票已售罄，現正與主辦機構商量加場，如果反應熱烈，希望可以安排粉絲特別場，讓更多人認識香港製作的首部科幻片」。

古仔本月21日52歲生日，生日願望希望大家身體健康，《明日戰記》票房再上一層樓。希望收1億？他說：「不知，盡力做。」問他如何慶祝，「每年都一樣在家裏吃飯，然後全家人木口木面影張生日相，好似愛登士家庭。（添個成員就不用木口木面？）這是傳統，不可以打破。媽咪會親自下廚煮我喜歡的食物白切雞等，以前會整乳鴿，但工序繁複已經冇整了」。

稱台媒標題嚇人 澄清已痊癒

另一方面，昨日台灣網媒報道「51歲古天樂證實『神經全壞死』！急入院動手術，右半邊劇痛麻痺」；早前古仔接受訪問時透露過有關病况，已動手術處理並痊癒。對於台媒的報道，古仔昨午在社交平台澄清，「今日突然收到好多問候關心，但又唔係同我講生日快樂。大家放心，其實報道標題係有啲嚇人，我喺訪問係話幾年前醫生講再唔處理就神經壞死呀！幾年前做完手術加咗鈦金屬喺條頸度，之後我已經好返晒喇！所以我之前咪話咗我係鋼鐵造囉！」

記者：柯美